이재준, “배우고 싶은 것을 마음껏 배울 수 있는 수원 만들겠다”

세줄 요약 이재준 시장, 배움의 도시 수원 비전 제시

제20회 평생학습축제, 20년 발자취 조명

시민 참여형 프로그램 확대와 세대 연계

이미지 확대 지난달 31일 열린 제20회 수원시 평생학습축제에서 이재준 수원시장이 참석자들과 기념 촬영을 하고 있다. 수원시 제공

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이재준 수원특례시장은 “시민이 배우고 싶은 것을 마음껏 배울 수 있는 도시를 만들어 가겠다”고 밝혔다.지난달 31일 수원시 평생학습관에서 열린 제20회 수원시 평생학습축제에 참석한 이재준 시장은 “수원시는 시민 누구나 가까운 곳에서 배우고, 하고 싶었던 일에 도전할 수 있도록 평생학습의 문턱을 낮춰왔다”며 “오늘의 축제가 앞으로의 배움을 여는 출발점이 되길 바란다”고 말했다.‘배움의 스무 살, 함께 만나는 미래’를 주제로 열리는 이날 평생학습축제는 지난 20년간 시민과 함께 만들어 온 평생학습의 발자취를 돌아보고, 평생학습의 가치와 의미를 되새기는 행사로 치러졌다.20주년 특별행사로 특별전 ‘수원이라는 배움’, ‘배움의 스무 살 캔버스’ 기념 메시지월, ‘배움의 스무 살 찾기’ 스탬프 이벤트가 진행됐다. 20주년 특별전에서는 수원시 평생학습축제 20회의 기록과 주요 10개 기관의 배움 이야기를 소개하며 20년의 발자취를 뒤돌아봤다.시민 참여형 수원시 평생학습축제는 회를 거듭하면서 체험·전시·공연 등 시민 참여 프로그램을 확대해왔다. 성인문해한마당을 열어 문해학습자의 학습 성과를 공유하고, 청소년진로박람회·학교재능발표회와 연계하는 등 세대·기관·지역을 잇는 평생학습 축제 문화를 확산했다.안승순 기자