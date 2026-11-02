김길영 서울시의회 국민의힘 대표의원, ‘2026 서울의정정책대상’ 수상

협치·소통 바탕의 안정적 의회 운영과 민생 현안 해결 성과 높이 평가

“모든 답은 현장에 있어… 시민이 체감하는 책임 의정 이어갈 것”

이미지 확대 ‘2026 서울의정정책대상’ 시상식에서 김길영 서울시의회 국민의힘 대표의원(오른쪽)이 최진영 헤럴드미디어그룹 대표이사(왼쪽)와 기념촬영을 하고 있다. 서울시의회 제공

이미지 확대 ‘2026 서울의정정책대상’ 시상식에서 김길영 서울시의회 국민의힘 대표의원이 소감을 발표하고 있다. 서울시의회 제공

세줄 요약 서울시의회 부문 수상자로 김길영 의원 선정

소통·협치 기반의 안정적 의회 운영 평가

민생 현안 해결과 입법 성과 높이 평가

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 국민의힘 대표의원인 김길영 의원(강남6)이 지난 10월 30일 국회 의원회관에서 열린 ‘2026 서울의정정책대상’ 시상식에서 서울시의회 부문 수상자로 선정됐다.헤럴드경제와 코리아헤럴드가 주최하고 서울의정언론연구회와 한국문화예술체육진흥원이 주관하는 ‘2026 서울의정정책대상’은 뛰어난 정책 발굴과 현장 중심의 우수 행정 사례를 널리 알리고, 지속 가능한 지역 발전의 기틀을 다진 지방의원들의 공로를 기리기 위해 제정된 상이다.김 대표의원은 서울시의회 국민의힘 원내대표로서 원활한 소통과 협치를 이끌어내며 안정적인 의회 운영을 주도해 왔다. 특히 서울시민의 일상과 직결된 핵심 민생 현안을 해결하고 실효성 있는 입법 및 정책 성과를 이끌어낸 점에서 높은 평가를 받았다.또한 강남구 지역 발전은 물론 서울시 전반의 도시 경쟁력 제고 및 효율적인 시정 견제와 대안 제시를 병행해 왔다. 특히 김 대표의원은 평소 “모든 문제의 답은 현장에 있고, 정책의 시작과 끝은 오직 시민의 삶이어야 한다”는 소신 아래, 지역 현장을 발로 뛰며 주민 목소리를 시정 중심에 반영하는 데 앞장서 왔다.김길영 대표의원은 “뜻깊은 상을 받게 되어 큰 영광이며, 서울시민 여러분과 동료 의원들이 함께해 준 덕분”이라며 “앞으로도 ‘원칙과 소통’을 최우선 가치로 삼고, 시민의 눈높이에서 고민하며 서울의 발전과 시민 삶의 질 향상을 이끄는 책임 의정을 이어가겠다”고 수상 소감을 밝혔다.류정임 리포터