동작구, 마음건강 돌보는 명사초청 특강

이동귀 연세대 심리학과 교수·신영철 인천참사랑병원장

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세줄 요약 구민 마음건강 위한 명사 초청 특강 개최

11월·12월 두 차례, 구청 대강당에서 진행

심리학·정신건강 주제로 실천법 안내

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서울 동작구는 구민 마음건강을 살피고 정신건강 관리 관심을 높이기 위한 명사 초청 특강 ‘마음건강을 돌보는 시간’(포스터)을 개최한다고 2일 밝혔다.특강은 동작구청 4층 대강당에서 11월 23일과 12월 28일 총 2회에 걸쳐 진행된다. 1회차는 연세대학교 심리학과 교수인 이동귀 심리학자가 ‘시작이 어려운 당신을 위한 심리학’을 주제로 강연한다.작심삼일이 반복되는 이유와 미루기 유형을 통해 자신의 심리를 이해하고, 시작의 문턱을 낮추는 행동 설계와 시간 관리, 행동 습관 형성 등 미루는 습관을 고치기 위한 방법을 알아본다.2회차는 인천참사랑병원장인 신영철 정신건강의학과전문의가 ‘스트레스 수용하기-지친 현대인을 위한 정신과의사의 조언’을 주제로 특강을 한다.스트레스가 일상화된 시대에서 스트레스를 받아들이는 자세와 함께 수용과 공감, 소통과 관계를 바탕으로 일상의 행복을 찾는 방법을 다룬다.신청은 동작구청 홈페이지 통합예약시스템을 통해 가능하다. 1·2회차 모두 11월 2일 오전 9시부터 신청할 수 있으며, 회차별로 동작구민과 동작구 관내 직장인 400명을 선착순 모집한다.류삼영 구청장은 “최근 우리 구는 구민 여러분의 마음 건강을 더욱 세심하게 살피고 체계적으로 지원하기 위해 ‘마음건강과’를 신설했다”며 “앞으로도 주민들이 마음속 어려움을 조기에 찾아내 필요한 도움을 받을 수 있도록 정신건강 증진 사업을 꾸준히 확대해 나가겠다”고 밝혔다.박재홍 기자