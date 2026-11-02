서울시의회 이민석 환경수자원위원장, 서울시 2026 서울식물원 국제심포지엄 개최… 참석 및 축사

10월 30~31일 서울식물원서 ‘AI 시대, 식물적 상상력’ 주제로 개최

국내외 식물원 및 관련 전문가 참여, 식물과 인간, 기술과 자연의 관계 논의

“서울식물원이 세계적인 생물다양성 보전의 중심으로 자리 잡도록 지속 지원”

이미지 확대 지난 10월 30일 서울식물원 식물문화센터에서 열린 ‘2026 서울식물원 국제심포지엄’ 개막식에 참석해 축사하는 이민석 위원장. 서울시의회 제공

이미지 확대 지난 10월 30일 서울식물원 식물문화센터에서 열린 ‘2026 서울식물원 국제심포지엄’ 개막식에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 서울시의회 제공

세줄 요약 이민석 위원장, 서울식물원 국제심포지엄 개막식 참석

AI 시대 식물원 역할·생물다양성 보전 논의

서울식물원, 시민과 자연 잇는 공공 공간 강조

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서울시의회 환경수자원위원회 이민석 위원장(국민의힘, 마포1)은 지난 10월 30일 서울식물원 식물문화센터에서 열린 ‘2026 서울식물원 국제심포지엄’ 개막식에 참석해 행사 개최를 축하하고, 국내외 식물원 전문가와 관계자, 시민들을 격려했다.올해로 11회째를 맞이한 서울식물원 국제심포지엄이 지난 10월 30일부터 31일까지 이틀간 ‘AI 시대, 식물적 상상력(Botanical Imagination in the Age of AI)’을 주제로 개최됐다. 이번 행사에는 식물과 정원, 영화와 예술, 생물다양성 및 디지털 기술 등 각 분야의 전문가들이 한자리에 모여 인공지능 시대 속 식물원이 나아갈 역할과 미래 비전을 심도 있게 논의했다.행사는 개회식과 환영사에 이어 이민석 위원장의 축사로 본격적인막을 올렸다. 현장에는 생물다양성의 미래와 서울식물원의 새로운 도약을 지지하는 각계 인사들이 대거 참석했으며, 프로그램은 환영사와 축사, 기조연설과 전문 발표, 그리고 종합 토론 순으로 알차게 이어졌다.구체적인 개회식 순서로는 온수진 서울식물원장의 개회사와 김성보 행정2부시장의 환영사, 그리고 이민석 위원장의 축사가 차례로 진행됐다. 이번 심포지엄은 영화감독 일디코 에네디의 기조강연과 국내외 전문가들의 발표 및 종합토론으로 채워졌으며, 특히 행사 둘째 날에는 나태주 시인과 함께 식물과 인간의 교감을 나누는 시민참여 토크쇼가 열려 큰 호응을 얻었다.이민석 위원장은 축사를 통해 “서울식물원은 단순한 도심 속 휴식 공간을 넘어 식물 유전자원을 보전하고 생물다양성의 가치를 널리 알리며, 시민과 자연을 연결하는 공공의 장으로서 중요한 역할을 수행하고 있다”고 밝히며 “기후위기 시대에 우리가 자연과 맺어야 할 새로운 관계를 함께 모색하는 공간이다”라고 강조했다.이어 “이번 국제심포지엄은 인공지능(AI)과 같이 급변하는 첨단기술의 시대에 인간과 자연이 어떻게 조화롭게 공존할 것인지 성찰하는 뜻깊은 논의의 장이 될 것”이라며 “서울시의회 환경수자원위원회는 서울식물원이 세계적인 생물다양성 보전의 중심으로 자리 잡을 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 포부를 밝혔다.류정임 리포터