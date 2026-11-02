수하물 설비 멈추기 전에…인천공항, AI로 고장 예측

세줄 요약 제2터미널 수하물 설비에 AI 모니터링 도입

센서 데이터 분석으로 고장 가능성 사전 예측

정비 선제화로 중단 예방과 편의 향상 기대

이미지 확대 인천공항 2터미널 수하물 처리 시스템. 인천공항공사 제공

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인천국제공항공사가 인공지능(AI)으로 수하물 처리 설비의 고장 가능성을 미리 파악하는 시스템을 도입했다. 고장 발생 후 정비하는 기존 방식에서 사전 점검·정비로 관리체계를 바꿔 수하물 처리의 안정성을 높이기 위해서다.공사는 제2여객터미널 수하물 처리 시스템(BHS)에 ‘스마트 모니터링 시스템’을 적용해 지난달 26일부터 운영하고 있다고 2일 밝혔다.이 시스템은 수하물 분류기와 컨베이어 구동 모터, 수하물 수취대 등 핵심 설비의 상태를 실시간으로 살핀다. 센서로 측정한 데이터를 AI 기반 머신러닝 기술로 분석해 고장 가능성이 있는 설비를 미리 알려준다.분석 결과는 이상 원인과 함께 녹색(정상), 황색(주의), 적색(위험) 등 3단계로 표시한다. 정비 인력이 이를 확인해 부품 교체 등 필요한 조치를 사전에 취할 수 있도록 돕는 것이다.공사는 시스템 도입으로 예기치 않은 설비 가동 중단을 예방하고 설비 수명을 늘리는 한편 정비 비용도 줄일 수 있을 것으로 기대한다. 수하물이 제때 도착하지 못하는 사례를 줄여 여객 편의도 높일 수 있을 것으로 보고 있다.강남주 기자