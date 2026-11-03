국토 공간 ‘대전환’, 행정수도특별법 제정으로 ‘선도’

조상호 시장 “세종의 시각으로 대한민국 조명”

이미지 확대 조상호(사진 오른쪽) 세종시장이 2일 세종시청 여민실에서 경제·인문사회연구회와 공동 개최한 ‘국토 공간 대전환과 행정수도 완성’ 토크콘서트에서 발언하고 있다. 세종시 제공

세줄 요약 중부권 국토 대전환 선도 위한 특별법 제정 필요

서울·세종 2수도 시대 대비한 권역별 역할 논의

세종 중심 혁신도시 연계와 산학협력 강화 제안

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대한민국의 중심인 중부권이 국토 공간 대전환을 선도하려면 행정수도특별법 연내 제정이 필요하다는 제언이 나왔다.2일 세종시청 여민실에서 세종시와 경제·인문사회연구회가 공동 개최한 ‘국토 공간 대전환과 행정수도 완성’ 토크콘서트에서는 서울·세종 ‘2수도 시대’에 대비한 중부권의 역할과 특화 산업, 인재 육성 방안 등이 논의됐다.이한주 경제·인문사회연구회 이사장은 지역의 노력을 강조했다. 이 이사장은 “수도권 집중 완화에 대한 국민적 명분은 확보돼 있다”면서 “충남북, 대전, 세종이 하나의 행정 수도권을 형성하는 광역적 정체성을 확립해야 한다”고 말했다.이병헌 지방시대위원회 5극3특 특위위원장은 권역별 특화전략 등의 필요성을 거론하며 “지역 기업이 커리큘럼과 교원 선발에 주도적으로 참여하는 ‘산학협력 혁신체계’를 통해 지속 가능성을 높여야 한다”고 제안했다.조상호 세종시장은 지방의 성장거점 확대 필요성을 강조했다. 조 시장은 “국토 공간 대전환은 서울과 같은 경쟁력을 가진 혁신지대를 지방에 구축하는 것”이라며 “세종을 중심으로 천안·아산·내포·오송·오창 등 특색있는 혁신도시와 연계해 국가 경쟁력을 높일 수 있는 역할이 요구된다”고 말했다. 이어 “대통령실과 국회가 세종으로 이전하면 서울의 눈이 아니라 세종의 시각으로 대한민국을 바라보게 될 것”이라며 행정수도특별법 제정 필요성을 에둘러 강조했다.시는 이날 토론회에서 제시된 의견을 행정수도 완성도를 높일 수 있도록 준비하고 국가 균형성장의 중심으로 자리매김하기 위한 법적 기반인 특별법 연내 제정에 행정력을 집중해 나갈 계획이다.세종 박승기 기자