김광철 서울시의원 “마라톤은 축제인데 시민은 고통”… 서울시 대책 마련 촉구

제340회 정례회 5분 자유발언서 마라톤대회 난립에 따른 교통 혼잡·소음·안전 문제 지적

마라톤 교통 불편 민원 10배 이상 급증… 시민 이동권과 생활환경 보호 대책 촉구

‘마라톤 총량제·코스 다변화·안전관리 강화·사전 안내 체계’ 4대 정책개선 제안

이미지 확대 지난 2일 열린 제340회 정례회 제1차 본회의 5분 자유발언을 하는 김광철 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 마라톤대회 급증, 도심 교통 혼잡 심화

시민 이동권·안전 침해 문제 제기

개최 기준 강화와 총량제 도입 촉구

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서울시의회 김광철 의원(국민의힘, 송파2, 문화체육관광위원회)​은 지난 2일 열린 제340회 정례회 제1차 본회의 5분 자유발언에서 서울 시내 마라톤대회의 급격한 증가에 따른 교통 혼잡과 시민 불편, 안전관리 문제를 지적하며, 시민의 일상과 조화를 이루는 마라톤대회 운영체계 마련을 강력히 촉구했다.김 의원은 이날 ‘멈춰서는 서울, 마라톤대회 이대로 괜찮은가?’라는 주제의 발언을 통해, 생활체육 저변 확대와 시민 건강 증진이라는 마라톤의 순기능에 공감하면서도 이제는 잦은 개최와 도심 편중이 낳는 부작용을 깊이 들여다봐야 한다고 역설했다.현재 서울에서 열리는 마라톤대회는 연간 170여 회에 이르며, 이는 전국 개최 건수의 약 30%에 달하는 수치다. 특히 봄과 가을철 주말마다 광화문, 여의도, 잠실 등 도심 주요 도로가 번갈아 통제되면서 시민들의 자유로운 이동권과 일상적인 삶이 큰 제약을 받고 있다는 지적이다.실제로 서울시 120다산콜센터에 들어온 마라톤 관련 교통 불편 민원은 불과 몇 년 만에 10배 이상 폭증했다. 대회 당일에는 주변 도로의 차량 통행 속도가 평소보다 최대 17% 이상 떨어지는 등, 반복되는 교통 통제가 시민들에게 고스란히 피해로 돌아가고 있다는 설명이다.이에 김 의원은 “체육 진흥과 시민 건강 증진은 서울시가 지향해야 할 매우 중요한 가치이지만, 행사의 정도와 빈도가 이미 한계를 넘어섰다”며 “일부 참가자의 즐거움을 위해 수많은 시민이 이동의 자유를 제한받고 교통 정체와 소음, 환경오염까지 감수해야 하는 현실을 개선해야 한다”고 강조했다.특히 대회 종료 후 발생하는 쓰레기와 주거지역 소음 문제뿐 아니라 대규모 참가자 밀집에 따른 안전사고 위험에도 우려를 나타냈다. 최근 도심 마라톤대회에서 참가자가 사망하는 사고가 발생한 점을 언급하며, 반복적인 대형 행사로 경찰과 자치구의 행정력이 분산되고 응급의료 대응체계에도 부담이 가중될 수 있다고 지적했다.김 의원은 이와 같은 부작용을 바로잡기 위해 서울시에 네 가지 실효성 있는 정책 개선안을 주문했다. 먼저, 마라톤대회의 개최 기준을 한층 엄격하게 높여야 한다고 목소리를 높였다. 국가 공인 성격의 대회를 제외하면 난립하는 이벤트성 행사는 걸러내고, 시 소유 부지나 도로 사용을 승인하는 초기 단계부터 관리와 감독의 고삐를 죄어야 한다는 지적이다. 이와 함께 중앙정부와 경찰청에 관련 법령 및 도로 통제 기준의 손질을 건의하고, 대규모 대회들은 상·하반기 대표 행사 위주로 줄이거나 지방으로 분산 유도하는 방안을 제시했다.둘째, 서울시 마라톤대회 총량제 도입과 코스 다변화다. 연간 개최 횟수를 체계적으로 관리하고 특정 주말과 도심에 대회가 집중되지 않도록 조정하는 한편, 상습 교통 정체 구간을 피해 외곽지역이나 공원 중심으로 코스를 분산할 것을 주문했다. 셋째, 안전·환경 관리 기준 강화와 실효성 있는 제재 도입이다. 주최 측의 응급의료 인력 배치 기준을 강화하고, 소음 유발과 쓰레기 방치 등으로 시민 피해를 발생시키는 행사에 대해서는 향후 공공 공간 대관을 제한하는 등 책임을 물을 수 있는 제도적 장치를 마련해야 한다고 강조했다.넷째, 교통 통제 사전 안내 강화와 지역상권 상생 대책 마련이다. 시민들이 도로 통제 일정과 우회 동선을 미리 확인할 수 있도록 디지털 안내체계를 개선하고, 마라톤대회 개최로 인한 인근 상권의 피해를 모니터링해 실질적인 보완책을 수립할 것을 요구했다.김 의원은 “마라톤이 시민 건강을 증진하는 대표적인 생활체육 행사로 자리 잡은 것은 긍정적이지만, 그 과정에서 일반 시민의 이동권과 생활환경, 안전이 희생되어서는 안 된다”며 “서울시는 단순한 행사 후원 제한이나 일회성 대책을 넘어 개최 기준부터 교통·안전·환경 관리까지 전반적인 운영체계를 재정비해야 한다”고 밝혔다.끝으로 김광철 의원은 “스포츠는 모두에게 건강과 즐거움이어야지, 누군가의 일상을 가로막는 고통이 되어서는 안 된다”며 “마라톤이 시민 불편을 초래하는 행사가 아닌 시민 모두가 함께 즐기고 공감할 수 있는 진정한 축제로 거듭날 수 있도록 서울시의 과감하고 실효성 있는 정책 전환을 촉구한다”고 강조했다.류정임 리포터