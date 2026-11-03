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민선9기 첫 당정협의회 연 동작구 “지역 발전 한뜻”

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박재홍 기자
박재홍 기자
수정 2026-11-03 11:20
입력 2026-11-03 11:20
세줄 요약
  • 민선9기 첫 당정협의회 개최, 지역 현안 논의
  • 한강타워·청사 개발·주차장 등 사업 점검
  • 국·시비 확보 위해 당정 협력 강화 뜻 모음
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류삼영(가운데) 동작구청장이 2일 동작구청에서 열린 동작구 당정협의회에서 인사말을 하고 있다. 동작구 제공
류삼영(가운데) 동작구청장이 2일 동작구청에서 열린 동작구 당정협의회에서 인사말을 하고 있다.
동작구 제공


서울 동작구는 지역 주요 현안사업의 차질없는 추진과 국·시비 예산 확보를 위해 지역 내 첫 당정협의회를 개최했다고 3일 밝혔다.

전날 동작구청 대회의실에서 열린 당정협의회는 동작갑 지역위원장 직무대행을 겸임하고 있는 류삼영 동작구청장과 최기일 동작을 지역위원장 직무대행을 비롯해 시･구의원, 주요 당직자, 구청 공무원 등 총 42명이 참석했다.

회의에서는 동작갑지역의 ▲용양봉저정 일대 한강타워 건립 ▲노량진 청사 부지 개발사업 ▲기상청 서울청사 주민이용시설 조성 등이 논의됐고, 동작을지역의 ▲흑석차고지 공영주차장 조성 ▲청소년 종합교육센터 건립 ▲한강 수변 명소화 추진 등도 논의 대상에 포함됐다.

참석자들은 구민 삶의 질 향상과 직결된 주요 사업의 원활한 추진을 위해 긴밀한 협력 체계를 구축하기로 뜻을 모았다.

사업 추진에 필수적인 국‧시비 등 재원 확보 방안과 관련해 향후 중앙 부처 및 서울시와의 협의 과정에서 지역 차원의 역량을 집중해 적극 공동 대응해 나갈 계획이다.


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류 구청장은 “지역 숙원 사업을 성공적으로 이끌고 구민이 체감할 수 있는 변화를 만들기 위해서는 당정 간의 긴밀한 소통과 협력이 필수적”이라며 “앞으로도 굳건한 협력 체계를 바탕으로 국‧시비 등 예산 확보와 구정 발전을 위한 주요 현안 사업들을 차질 없이 추진해 나가겠다”고 밝혔다.

박재홍 기자
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