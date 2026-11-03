‘등굣길 안전해요’···현대제철 순천공장, 민관 합동 교통안전 캠페인 호응

순천시·순천경찰서·순천종합사회복지관 등 참여

교통안전시설 설치 통해 안전 문화 확산

이미지 확대 현대제철 순천공장이 지역내 역 유관기관과 함께 교통안전 캠페인을 벌였다.

이미지 확대 민관 합동 교통안전 캠페인을 벌인 현대제철 순천공장과 지역내 유관기관 관계자들이 기념 사진을 찍고 있다.

이미지 확대 현대제철 순천공장이 지역내 역 유관기관과 함께 교통안전 캠페인을 벌였다.

세줄 요약 민관 합동 등굣길 교통안전 캠페인 전개

학생 보행 안전과 교통사고 예방 강조

H형 빛나는 도로 사업의 지역사회 실천

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현대제철 순천공장이 관내 유관기관과 협력해 교통안전 캠페인을 갖는 등 지역사회 교통사고 예방과 안전문화 확산에 기여하고 있다.현대제철 순천공장은 3일 ‘H형 빛나는 도로’ 사업의 일환으로 순천 법원 뒤 사거리 일대에서 민관 합동 교통안전 캠페인을 벌였다. 이날 행사는 현대제철 순천공장을 비롯해 순천시 사회복지과, 순천경찰서 경비교통과·범죄예방대응과, 순천종합사회복지관, 모범운전자회 등 관계자 30여명이 등굣길 학생들의 안전한 보행 환경 조성을 위한 활동을 펼쳤다.‘H형 빛나는 도로’ 사업은 지난 2021년부터 현대제철 순천공장이 추진해 오고 있는 대표적인 지역 사회공헌 활동이다. 오는 2027년까지 지속 추진하는 이 사업을 통해 교통안전 LED 보조신호등, 적색잔여시간표시기 등 다양한 교통안전시설을 설치하고 있다.특히 이번 캠페인이 진행된 순천 법원 뒤 사거리 일대는 아파트 단지와 인접해 도보로 통학하는 학생들의 비중이 높고, 출·퇴근 시간대 차량 통행량이 많아 보행 안전에 대한 관심이 꾸준히 요구돼 온 장소다. 이날 참가자들은 등굣길 보행자와 운전자를 대상으로 ▲안전거리 확보 ▲보행 중 스마트폰 사용 금지 ▲무단횡단 금지 ▲보행자 우선 배려 운전 등의 메시지가 담긴 피켓과 현수막을 활용해 교통안전 문화 확산 캠페인을 전개했다.한규현 현대제철 순천공장 상무는 “현대제철은 지역 유관기관과의 협력을 바탕으로 어린이와 시민 모두가 안심할 수 있는 교통환경 조성에 힘쓰고 있다”며 “앞으로도 실효성 있는 교통안전 활동을 지속 추진해 지역주민의 안전과 교통문화 선진화에 기여하겠다”고 말했다.순천 최종필 기자