서울Pn 지방자치 볼거리 즐길거리 받으소서 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/enjoy_local/2026/11/04/20261104019010 URL 복사 댓글 0 홍윤기 기자 수정 2026-11-04 00:08 입력 2026-11-04 00:08 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 받으소서 3일 서울 종로구 창덕궁 후원에서 ‘조선 순조 무자년 연경당 진작례’가 진행되고 있다. 진작례(進爵禮)는 왕실의 특별한 날에 신하들이 임금에게 술과 음식을 올리고 예를 표하던 의식이다.홍윤기 기자 3일 서울 종로구 창덕궁 후원에서 ‘조선 순조 무자년 연경당 진작례’가 진행되고 있다. 진작례(進爵禮)는 왕실의 특별한 날에 신하들이 임금에게 술과 음식을 올리고 예를 표하던 의식이다.홍윤기 기자 2026-11-04 19면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지