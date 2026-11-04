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홍윤기 기자
홍윤기 기자
수정 2026-11-04 00:08
입력 2026-11-04 00:08
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받으소서
받으소서 3일 서울 종로구 창덕궁 후원에서 ‘조선 순조 무자년 연경당 진작례’가 진행되고 있다. 진작례(進爵禮)는 왕실의 특별한 날에 신하들이 임금에게 술과 음식을 올리고 예를 표하던 의식이다.
홍윤기 기자


3일 서울 종로구 창덕궁 후원에서 ‘조선 순조 무자년 연경당 진작례’가 진행되고 있다. 진작례(進爵禮)는 왕실의 특별한 날에 신하들이 임금에게 술과 음식을 올리고 예를 표하던 의식이다.

홍윤기 기자
2026-11-04 19면
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