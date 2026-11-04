이미지 확대 받으소서 3일 서울 종로구 창덕궁 후원에서 ‘조선 순조 무자년 연경당 진작례’가 진행되고 있다. 진작례(進爵禮)는 왕실의 특별한 날에 신하들이 임금에게 술과 음식을 올리고 예를 표하던 의식이다.

홍윤기 기자

2026-11-04 19면

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3일 서울 종로구 창덕궁 후원에서 ‘조선 순조 무자년 연경당 진작례’가 진행되고 있다. 진작례(進爵禮)는 왕실의 특별한 날에 신하들이 임금에게 술과 음식을 올리고 예를 표하던 의식이다.홍윤기 기자