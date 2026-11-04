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4회 만에 정보 쏙쏙… ‘입시 전략가’ 구로

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이범수 기자
이범수 기자
수정 2026-11-04 00:22
입력 2026-11-04 00:08

학부모 대상 ‘대입 아카데미’ 운영

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지난해 11월 서울 구로학습지원센터에서 열린 ‘학부모 대입 아카데미’에서 학부모들이 진학 전략에 관한 강의를 듣고 있다. 구로구 제공
지난해 11월 서울 구로학습지원센터에서 열린 ‘학부모 대입 아카데미’에서 학부모들이 진학 전략에 관한 강의를 듣고 있다.
구로구 제공


서울 구로구는 중 3~고 2 자녀를 둔 학부모 대상으로 ‘2028학년도 대입 아카데미’를 운영한다고 3일 밝혔다. 아카데미는 변화하는 대학 입시제도에 대한 이해를 높이고 자녀에게 맞는 진학 전략을 세울 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

강의는 17일부터 다음 달 8일까지 매주 화요일 총 4차례 진행된다. 김용택 구로학습지원센터 대입 대표강사가 2028학년도 대입제도 변화와 내신 관리, 대학별 입시 전략, 학교생활기록부 관리 등을 설명한다. 회차별 주제는 ▲2028학년도 대입제도 변화 ▲내신 5등급제에 따른 학습 전략 ▲자녀에게 유리한 대학 입시 전략 ▲학교생활기록부 경쟁력 강화 방안 등이다.

1·3·4회차는 구로학습지원센터에서, 2회차는 구로창의문화예술센터에서 열린다. 회차별 50명씩 선착순 모집한다. 13일까지 구로학습지원센터 누리집에서 신청할 수 있으며 수강료와 교재비는 무료다.

장인홍 구청장은 “대학 입시를 준비할 때는 자녀의 학습 상황과 강점에 맞는 전략을 세우는 것이 중요하다”며 “변화하는 입시제도를 이해하고 자녀에게 맞는 진학 계획을 세우는 데 도움이 되길 바란다”고 말했다.

이범수 기자
2026-11-04 21면
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