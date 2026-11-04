고투몰 쇼핑 뒤 한강서 레저 만끽… 고터·세빛, 2년 만에 관광 성지로[현장 행정]

서초 관광특구 외국인 27% 증가

이미지 확대 전성수 서울 서초구청장이 지난달 27일 ‘고터·세빛 관광특구’의 피카소 벽화거리에서 기자설명회를 열고 관광특구에 대해 설명하고 있다.

서초구 제공

세줄 요약 고투몰 쇼핑과 한강 레저 잇는 관광 동선 정비

K-패션·뷰티, K-팝 행사로 체험 콘텐츠 확대

외국인 방문객 증가 속 글로벌 명소 육성 추진

2026-11-04 21면

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서울 서초구가 ‘고터·세빛 관광특구’ 지정 2년 차를 맞아 고투몰(고속터미널역 지하) 쇼핑부터 세빛섬·반포한강공원의 한강 레저까지 다양한 즐길 거리를 앞세워 글로벌 관광명소로 떠오르고 있다.2024년 12월 서울시 제8호 관광특구로 지정된 고터·세빛 관광특구는 서울에서 유일하게 한강을 품은 관광특구다. 약 84만㎡ 규모에 고속터미널과 고투몰, 신세계백화점, 피카소 벽화거리, 반포한강공원, 세빛섬 등 다양한 관광자원이 어우러진 복합문화 관광지다. 3일 서초구에 따르면 올해 1~9월 외국인 방문객은 117만명으로 특구 지정 전인 2024년 동기 대비 27.1% 증가했다.가장 눈에 띄는 변화는 고투몰에서 한강까지 이어지는 관광 동선과 보행환경 개선이다. 구는 방문객이 길을 찾기 어려웠던 고투몰 지하상가 천장에는 핑크라인을, 바닥에는 안내사인을 설치해 한강으로 가는 길을 쉽게 찾도록 했다. 지하철 3·7·9호선 고속터미널역 1번 출구에는 특구 상징조형물을, 피카소 벽화거리에는 스페인·말라가관광청과 협업해 스페인 작가 에두아르도 루케가 참여한 피카소 테마 벽화를 조성했다.K-컬처 프로그램도 큰 호응을 얻고 있다. 지난 5월, 4차례 운영한 ‘K-패션＆뷰티 코칭스테이션’에는 총 1800명이 참여했고 만족도 94.8%를 기록했다. 인공지능(AI) 피부·두피 진단, 퍼스널컬러 등 다양한 체험 행사의 인기에 힘입어 지난달에는 K-팝 영상 콘텐츠와 패션쇼를 결합한 ‘2026 K-스타일 업 페스타’로 프로그램을 키웠다. 지난달 25일에는 고투몰 입점 점포들이 ‘원 스토어 원 룩’ 패션쇼를 열어 피카소 벽화거리를 야외 런웨이로 탈바꿈시켰다.한강을 무대로 한 글로벌 이벤트로 인지도도 높였다. 지난 6월 열린 ‘K-디저트 페스티벌 인 한강’에는 3만명, 7월 열린 글로벌 게임 이벤트 ‘포켓몬 고 페스트 2026: 글로벌’에는 10만명이 참여했다. 구는 내년에 콘텐츠를 다양화할 계획이다. K-패션·뷰티와 K-푸드, 한강 레저 등 체험형 행사를 강화하고 K-팝 콘텐츠를 더한다. 지난 8월 ‘뮤직앤아트 페스티벌’에서 인기였던 K-팝 랜덤플레이댄스는 참여형 콘텐츠로 발전시킨다.전성수 구청장은 “지난 2년 고속터미널에서 한강까지 이어지는 길을 정비하고 다채로운 즐길 거리를 채우며 관광특구의 변화를 만들어 왔다”며 “쇼핑과 문화, 아름다운 한강이라는 고터·세빛만의 강점을 살려 세계인이 찾고 머무르고 다시 방문하고 싶은 글로벌 관광명소로 키워 나가겠다”고 말했다.송현주 기자