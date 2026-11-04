서대문 북아현2구역, 재개발 이주 본격화한다

9일부터 내년 3월까지 3000가구 이주

1+1 분양 갈등 해소…최고 29층 조성

이미지 확대 서울 서대문구 북아현동 일대에 최고 29층, 2320가구 규모로 조성될 북아현2구역 재개발사업 조감도.

서대문구 제공

세줄 요약 북아현2구역 재개발 이주 9일 시작

약 3000가구 대상, 내년 3월까지 진행

1+1 분양 갈등 해소, 행정지원 강화

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서울 서대문구는 2008년 정비구역 지정 이후 장기간 지연됐던 북아현2구역 재개발사업이 9일부터 본격적인 이주에 들어간다고 4일 밝혔다.이주는 내년 3월 8일까지 4개월간 진행되며, 대상은 약 3000가구다. 조합은 세입자 주거이전비와 이사비 등 보상 신청을 접수하는 등 사전 절차를 진행하고 있다.북아현2구역은 북아현동 일대에 최고 29층, 총 2320가구 규모의 공동주택 단지를 조성하는 사업이다.최근에는 주요 쟁점이었던 ‘1+1 분양’ 관련 갈등이 해소됐다. 구는 관리처분계획인가 당시 부과했던 1+1 분양 관련 조건의 적법성과 타당성을 관련 법령과 판례에 따라 재검토한 뒤 지난달 19일 해당 조건 전체를 직권취소했다. 이에 따라 조합은 관련 인가 조건을 이행해야 하는 부담을 덜게 됐다.구는 대규모 이주에 따른 주민 불편과 안전사고를 예방하기 위해 행정지원을 강화한다. 세입자 주거이전비와 이사비 등 보상 절차가 원활하게 진행되도록 조합과 협력하고, 조합원 이주비 지급과 관련한 민원에도 대응할 계획이다.박운기 구청장은 “재개발의 속도만큼 중요한 것은 그 과정에서 주민 한 분 한 분이 겪는 불편과 어려움을 살피는 일”이라며 “안전과 주거 안정을 최우선에 두고 이주 전 과정을 세심하게 챙기겠다”고 말했다.이범수 기자