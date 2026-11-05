수원 영흥숲공원 ‘영흥어울뜰’ 개장…민·관·기업 협력 조성

세줄 요약 민관기업 협력으로 영흥어울뜰 개장

도시 생물다양성 정원으로 조성

시민 공모 이름, 공존 의미 담음

이미지 확대 5일 개장한 수원 영흥 어울뜰. 수원시 제공

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수원특례시가 민·관·기업 협력으로 영흥숲공원에 조성한 ‘영흥 어울뜰’이 5일 개장했다.영흥 어울뜰은 포르쉐코리아의 사회공헌 캠페인 ‘빌리브 인 드림 파크’ 사업의 하나로 조성했다. 서울 동대문구 1·2호 정원에 이어 세 번째 조성된 도시 생물다양성 정원이다.‘영흥 어울뜰’ 이름은 시민 공모를 거쳐 선정했으며, ‘식물과 사람이 한데 어우러져 살아가는 정원’이라는 의미를 담았다.도시 생물의 서식처 기능을 강화하고 생물다양성을 높이기 위해 영흥숲공원 내 생태환경을 고려해 조성했다.포르쉐코리아가 후원금을 지원하고, 수원시가 정원 부지 제공과 행정 지원을 맡았다. 서울그린트러스트는 대상지 조사와 정원 설계를, 수원그린트러스트는 시민 참여 프로그램 운영과 홍보를 분담하는 등 조성부터 유지관리까지 민관·기업 협력체계를 구축했다.이재준 시장은 “영흥 어울뜰이 시민들이 도심 속 자연을 가까이에서 경험하고 생태의 가치를 알아가는 공간이 되길 바란다”며 “체계적인 관리를 바탕으로 자연과 시민이 공존하는 생태공간을 지속해서 확대하겠다”고 말했다.안승순 기자