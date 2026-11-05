메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

수원 영흥숲공원 ‘영흥어울뜰’ 개장…민·관·기업 협력 조성

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
안승순 기자
수정 2026-11-05 14:44
입력 2026-11-05 14:44
세줄 요약
  • 민관기업 협력으로 영흥어울뜰 개장
  • 도시 생물다양성 정원으로 조성
  • 시민 공모 이름, 공존 의미 담음
이미지 확대
5일 개장한 수원 영흥 어울뜰. 수원시 제공
5일 개장한 수원 영흥 어울뜰. 수원시 제공


수원특례시가 민·관·기업 협력으로 영흥숲공원에 조성한 ‘영흥 어울뜰’이 5일 개장했다.

영흥 어울뜰은 포르쉐코리아의 사회공헌 캠페인 ‘빌리브 인 드림 파크’ 사업의 하나로 조성했다. 서울 동대문구 1·2호 정원에 이어 세 번째 조성된 도시 생물다양성 정원이다.

‘영흥 어울뜰’ 이름은 시민 공모를 거쳐 선정했으며, ‘식물과 사람이 한데 어우러져 살아가는 정원’이라는 의미를 담았다.

도시 생물의 서식처 기능을 강화하고 생물다양성을 높이기 위해 영흥숲공원 내 생태환경을 고려해 조성했다.

포르쉐코리아가 후원금을 지원하고, 수원시가 정원 부지 제공과 행정 지원을 맡았다. 서울그린트러스트는 대상지 조사와 정원 설계를, 수원그린트러스트는 시민 참여 프로그램 운영과 홍보를 분담하는 등 조성부터 유지관리까지 민관·기업 협력체계를 구축했다.


주수현 서울시의원 “심리적 고위험군일수록 심리상담과 정신건강의학과 치료가 유기적으로 연계돼야”
서울시의회 바로가기
thumbnail - 주수현 서울시의원 “심리적 고위험군일수록 심리상담과 정신건강의학과 치료가 유기적으로 연계돼야”

이재준 시장은 “영흥 어울뜰이 시민들이 도심 속 자연을 가까이에서 경험하고 생태의 가치를 알아가는 공간이 되길 바란다”며 “체계적인 관리를 바탕으로 자연과 시민이 공존하는 생태공간을 지속해서 확대하겠다”고 말했다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
영흥 어울뜰 조성에서 포르쉐코리아의 역할은?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기