이종민 서울시의원 “좋은 사업일수록 더 세심하게”… ‘더 아름다운 결혼식’ 이용편의·공정성 개선 촉구

예식 실적 성장 인정하며 ‘희망 날짜 통합검색’ 등 이용자 편의 개선 요구

1년 가까이 멈춘 홈페이지 후기, 1·2순위 선정과 ‘모든 업체’ 배정기준 등 공정성·투명성 문제 제기

“표준가격보다 시민 최종부담액 관리해야”

주차·피로연 등 구조적 불편 개선과 서울시 관리책임 강조

이미지 확대 질의하는 이종민 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 공공예식장 사업 성과 확대 평가

예약 편의·후기 공개·재배정 개선 촉구

업체 공정성·실제 비용 관리 강화 주문

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서울시의회 보건복지위원회 이종민 의원(국민의힘, 비례)은 제340회 정례회 보건복지위원회의 서울시 여성가족실 행정사무감사에서 서울시 공공예식장 사업인 ‘더 아름다운 결혼식’의 성과를 높이 평가하면서도, 예약 편의성과 협력업체 배정의 공정성, 실제 예식비용 관리 등 이용자 중심의 운영체계 개선을 촉구했다.이 의원은 공원과 한옥, 문화시설 등 서울의 공공공간에서 자신만의 결혼식을 올릴 수 있는 의미 있는 사업이라며, 2024년 155건이던 예식 실적이 2025년 280건으로 늘었고 2026년 563건, 2027년 631건의 예약이 확정되는 등 사업이 성장하고 있다고 평가했다.먼저 원하는 날짜에 예약할 수 있는 예식장을 직관적으로 파악하기 어렵고 장소마다 예약 상태 표시 방식이 제각각이라며, 날짜별 가용 장소와 수용인원, 주차 및 피로연 가능 여부, 비용 등을 일목요연하게 비교할 수 있는 시스템 구축과 함께 취소 일정 공석 안내 및 재배정 체계의 개선을 촉구했다.아울러 공식 홈페이지의 이용후기가 2025년 12월 이후 한동안 업데이트되지 않았음을 지적하며, 생생한 이용후기와 불편 사항, 이에 대한 개선 조치 결과를 주기적으로 투명하게 공개해 시민들에게 실효성 있는 정보를 제공해야 한다고 강조했다.협력업체 배정 과정의 공정성에 대해서도 날카롭게 점검했다. 예약 우선순위와 업체 선정 기준을 명확히 공개하는 한편, 과거 표준가격제 위반으로 ‘주의’ 처분을 받은 사례가 있는 만큼 업체별 계약 실적, 만족도, 추가 비용 청구 및 민원 발생 추이를 다각도로 평가해 협력업체 재선정에 철저히 반영하라고 주문했다.실제 예식 비용과 관련해서는 하객 100명 기준 표준가격이 실속형 약 1276만원, 기본형 약 1687만원에 달하는 만큼, 선택 사항인 추가 옵션 비용까지 포함한 시민들의 실질적인 최종 부담액과 가격 만족도를 핵심 성과 지표(KPI)로 삼아 관리해야 한다고 역설했다.또한 주차가 불가능한 7곳과 피로연이 불가능한 8곳에 대해, 일회성 연출비 지원에 그칠 것이 아니라 주차장 확보 등 시민 이용 불편을 해소하는 근본적인 대책이 선행되어야 한다고 지적했다. 나아가 공공 사업인 만큼 서울시가 더욱 철저한 서비스 품질 관리 책임을 지고, 체계적인 민원 처리 및 분쟁 조정 절차를 마련할 것을 강하게 요구했다.농심·삼성전자·삼성생명 등 민간기업과의 협력은 긍정적으로 평가하며, 협력 분야를 확대하되 실제 수혜 규모와 비용 절감 효과를 점검하고, 특정 상품 가입이나 개인정보 제공에 대한 부담이 발생하지 않도록 할 것을 당부했다.끝으로 이종민 의원은 “더 아름다운 결혼식은 서울의 공공공간을 시민의 특별한 순간으로 만드는 의미 있는 사업”이라며 “이제는 예식장 수와 예약 건수라는 양적 성과를 넘어, 예비부부가 체감하는 편리함과 만족도를 높여야 한다”고 강조했다. 이어 “시민의 작은 불편까지 세심하게 살피는 것이 좋은 정책을 더 좋은 정책으로 만드는 길”이라며, 개선사항을 2027년 운영계획에 적극 반영할 것을 당부했다.류정임 리포터