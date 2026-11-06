권태익 경기도의원, 장애어르신 쉼마루 운영 개선 위한 정담회 개최

세줄 요약 장애어르신 쉼마루 운영 개선 정담회 개최

경기도·안산시 관계자, 현장 애로사항 점검

맞춤형 서비스 활성화와 협력체계 구축 논의

이미지 확대 ▲권태익 경기도의원(가운데)이 5일 경기도의회 보건복지전문위원실 소회의실에서 경기도 및 안산시 관계자들과 장애어르신 쉼마루 운영 개선을 위한 정담회를 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 보건복지위원회 권태익 의원(국민의힘, 비례)은 지난 11월 5일(목) 경기도의회 보건복지전문위원실 소회의실에서 경기도 및 안산시 관계자들과 정담회를 열고, 장애어르신 쉼마루의 안정적인 운영과 이용자 편의 증진을 위한 개선 방안을 논의했다.이번 정담회는 장애어르신 쉼마루의 전반적인 운영 실태를 점검하고 현장의 애로사항을 해소하기 위해 마련됐다. 자리에는 권태익 의원을 비롯해 경기도 장애인복지과 강일희 과장, 안산시 장애인복지과 안옥희 과장 등 관계 공무원이 참석해 현장에서 겪는 고충을 공유하고 운영 개선을 위한 기관 간 협력 방안을 모색했다.현재 안산시는 지체·시각·농아인 장애어르신을 대상으로 장애 유형별 쉼마루 3개소를 운영 중이다. 각 시설에서는 건강증진 프로그램과 사회참여 활동, 사례관리 등 맞춤형 서비스를 지원하고 있으며, 이는 장애어르신들이 일상에서 겪는 사회적 고립감을 덜고 건강한 노후와 사회참여 기회를 넓히는 핵심 복지공간으로 기능하고 있다.이날 참석자들은 각 쉼마루의 세부 운영 현황과 이용 실태를 면밀히 살피며, 다변화하는 이용자들의 복지 수요에 발맞춘 여건 개선 및 서비스 활성화 대책을 집중적으로 다뤘다. 또한 현장의 목소리가 실질적인 정책 개선으로 이어질 수 있도록 경기도와 안산시 간 긴밀한 협조체계를 구축해 지속적으로 소통해 나가기로 뜻을 모았다.권태익 의원은 “장애어르신 쉼마루는 단순한 휴식 공간을 넘어 장애어르신들이 서로 소통하고 건강한 노후를 이어가는 소중한 생활공간”이라며 “이용자들이 불편함 없이 쉼마루를 이용할 수 있도록 운영 전반을 세심하게 살펴야 한다”고 강조했다.아울러 권 의원은 “장애 유형별 특성과 이용자들의 다양한 요구를 충분히 반영하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “경기도와 안산시가 긴밀하게 협력해 현장에서 제기되는 어려움을 하나씩 개선하고, 쉼마루가 장애어르신들에게 실질적인 도움이 되는 복지공간으로 발전할 수 있도록 노력해 달라”고 당부했다.끝으로 권 의원은 “장애어르신들이 지역사회 안에서 소외되지 않고 건강하고 활기찬 노후를 보내실 수 있도록 경기도의회 차원에서도 지속적인 관심을 갖고 필요한 정책적 지원 방안을 모색하겠다”고 밝혔다.양승현 리포터