경기도의회 교육기획위원회, 2026년도 경기도교육청 행정사무감사 돌입

세줄 요약 교육기획위원회, 14일간 행정사무감사 돌입

경기도교육청 본청·교육지원청·직속기관 대상

미비점 점검과 제도 개선 요구 방침

이미지 확대 ▲경기도의회 교육기획위원회가 6일 김포·의정부·파주교육지원청을 대상으로 2026년도 행정사무감사를 진행하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲국중범 경기도의회 교육기획위원장이 6일 열린 2026년도 경기도교육청 행정사무감사에서 피감기관 증인 선서를 받고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 교육기획위원회(위원장 국중범, 더불어민주당, 성남4)는 11월 6일(금) 김포교육지원청을 시작으로 오는 11월 19일(목)까지 14일간의 일정으로 ‘2026년도 경기도교육청 행정사무감사’에 돌입했다.이번 행정사무감사는 경기도교육청 본청 소관 부서인 ▲기획조정실 ▲협력국 ▲교원인사정책과 ▲학교교육국 ▲유보통합준비단을 비롯해 수원·성남 등 12개 교육지원청을 대상으로 진행된다. 이와 함께 ▲경기도교육정보기록원 ▲경기도교육청교직원복지센터 ▲경기도교육청특수교육원 ▲경기도교육청남부유아체험교육원 ▲경기도교육청북부유아체험교육원 등 5개 직속기관과 산하 출연기관인 ▲(재)경기도교육연구원도 수감 기관에 포함됐다.교육기획위원회는 감사 기간 동안 경기교육의 핵심 정책과 주요 사업들의 추진 현황을 다각도로 살피고, 교육행정의 책임성과 투명성을 높이는 데 집중할 계획이다. 특히 감사 과정에서 드러난 미비점이나 불합리한 사안에 대해서는 시정 조치와 제도적 대안을 요구함으로써 의회 본연의 견제와 감시 기능을 수행할 방침이다.국중범 위원장은 “행정사무감사는 경기교육 전반을 면밀히 점검하고, 잘못된 부분을 바로잡아 교육행정이 올바른 방향으로 나아가도록 하는 중요한 의정활동”이라며 “단순한 지적과 질책에 그치지 않고, 문제의 원인을 살펴 실질적인 개선으로 이어질 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.이어 국 위원장은 “교육정책은 계획이나 실적에 그치는 것이 아니라 학생과 학부모, 교직원이 학교 현장에서 변화를 체감할 수 있어야 한다”며 “집행부에서도 성실한 자료 제출과 적극적인 협조를 통해 내실 있는 감사가 이루어질 수 있도록 해달라”고 당부했다.한편 경기도의회 교육기획위원회는 국중범 위원장(더불어민주당, 성남4)과 김영희(더불어민주당, 오산1)·김선희(국민의힘, 용인6) 부위원장을 비롯해 김경옥 의원(더불어민주당, 평택3), 김영훈 의원(더불어민주당, 시흥3), 박순희 의원(더불어민주당, 부천8), 박은경 의원(더불어민주당, 안산6), 서혜진 의원(더불어민주당, 비례대표), 유병수 의원(더불어민주당, 남양주2), 이건한 의원(더불어민주당, 용인8), 장승희 의원(더불어민주당, 구리1), 정연일 의원(더불어민주당, 고양5), 조병진 의원(더불어민주당, 의정부4), 최지원 의원(국민의힘, 비례대표), 한운옥 의원(더불어민주당, 수원3) 등 총 15명의 위원으로 구성돼 있다.양승현 리포터