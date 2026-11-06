관악구, 내년 열리는 서울 세계청년대회 성공 개최에 힘 보탠다

천주교 서울대교구 제13관악지구 등과 업무협약

이미지 확대 관악구, 2027 서울 세계청년대회 업무 협약 박준희(왼쪽 여섯번째) 서울 관악구청장이 지난 5일 구청에서 열린 ‘2027 서울 세계청년대회’ 업무협약식에서 기념 사진을 찍고 있다.

관악구 제공

세줄 요약 관악구, 세계청년대회 성공 개최 협약 체결

조직위·천주교 서울대교구와 협력 체계 구축

안전·교통·의료 등 행정 지원 집중 계획

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서울 관악구는 전날 서울 세계청년대회 조직위원회와 ‘2027 서울 세계청년대회’의 성공적인 개최를 위한 업무협약을 맺었다고 6일 밝혔다.구청에서 열린 협약식에는 박준희 구청장을 비롯해 천주교 서울대교구 제13관악지구장인 이승빈 신부 등 관계자 10여명이 참석했다. 협약에 따라 관악구와 서울 세계청년대회 조직위원회, 천주교 서울대교구 제13관악지구는 긴밀한 협력 체계를 구축하고 대회 준비와 운영에 필요한 기관별 역할을 분담하기로 했다.교황청이 주최하고 재단법인 2027 서울 세계청년대회 조직위원회가 주관하는 2027 서울 세계청년대회는 전 세계 청년이 모여 신앙을 나누고 서로의 문화를 경험하며 교류하는 국제행사다. 내년 7월 29일부터 8월 8일까지 서울과 각 지역교구에서 열리는 행사에 국내외 순례객 최대 100만명이 참가할 것으로 예상된다.관악구에 있는 삼성산성지는 1839년 기해박해 당시 순교한 성 앵베르 주교 등이 안장된 곳이고 서울 순례길 3코스 ‘일치의 길’ 종착지다. 구는 대회 운영에 필요한 행정적 지원을 제공하고 안전관리와 교통·의료 지원 등에 집중할 계획이다.박준희 구청장은 “세계청년대회는 세계 각국의 청년들이 한자리에 모여 서로의 신앙과 문화를 나누는 국제적인 축제”라며 “이번 대회를 통해 청년의 열정이 살아 숨 쉬는 대한민국 청년 수도 관악구가 국내외 청년들의 교류의 장이 될 것으로 기대한다”고 말했다.김주연 기자