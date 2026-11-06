오지훈 경기도의원 “경기교육 정책 변화, 교육지원청의 현장 실행력이 관건”
수정 2026-11-06 17:28
입력 2026-11-06 17:28
세줄 요약
- 경기교육 정책 변화 대응 위한 지원청 점검
- 벽깨기 정책과 지역 교육자원 연계 확인
- 교권보호전담관 제도 실효성 확보 주문
경기도의회 오지훈 의원(더불어민주당, 하남3)이 11월 6일(금) 진행된 2026년도 교육행정위원회 행정사무감사에서 안양과천·수원·군포의왕·광명교육지원청을 상대로 경기도교육청의 새로운 정책 기조에 발맞춘 지역별 준비 실태와 일선 현장의 실행체계를 집중 점검했다.
이날 오 의원은 일선 교육지원청의 정책 수행 역량을 핵심 과제로 꼽으며 “교육청의 정책이 변화하는 만큼 중요한 것은 교육지원청이 이를 얼마나 이해하고, 지역의 교육환경에 맞게 실행할 준비가 되어 있는가”라고 밝혔다.
우선 오 의원은 교육감이 역점을 두고 추진하는 ‘벽깨기’ 정책을 거론하며, 각 지역에 소재한 대학과 기업, 도서관, 문화기관 등 다방면의 교육자원이 실제 학교 교육과정과 유기적으로 연계되고 있는지 확인했다. 특히 군포 지역의 도서관 인프라를 독서·인문교육과 결합한 사례를 짚으며 “지역에 이미 마련된 우수한 교육자원을 적극 발굴하고 활용해 학생들에게 더 넓고 다양한 배움의 기회를 제공해야 한다”고 주문했다.
이와 함께 교권보호전담관 제도 도입에 따른 각 교육지원청의 대응 태세도 도마 위에 올랐다. 오 의원은 지난해 행정사무감사 당시 제기됐던 지역교권보호위원회 운영상의 한계점과 그간의 개선 경과를 살펴보며, 새롭게 개편되는 교권보호 시스템이 일선 학교에서 실효성 있게 작동할 수 있도록 면밀한 사전 준비가 뒷받침돼야 한다고 강조했다.
이에 대해 오 의원은 “교권보호전담관 도입과 관련 법령 시행으로 제도적 변화가 시작된 만큼, 교육지원청이 초기 대응부터 교원의 회복까지 실질적으로 지원할 수 있는 체계를 갖춰야 한다”고 역설했다.
마지막으로 오 의원은 교육지원청의 능동적인 역할을 거듭 당부했다. 오 의원은 “아무리 좋은 교육정책도 학교 현장에서 제대로 실행되지 않으면 그 효과를 기대하기 어렵다”며 “교육지원청이 정책 변화의 전달자에 머무르지 않고, 지역의 특성을 반영해 정책을 구체화하고 실행하는 중심 역할을 해달라”고 덧붙였다.
양승현 리포터
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