김장철 장바구니 부담 던다…인천 전통시장 20곳 할인 행사

9~20일 농축수산물 할인 판매

구매 고객에 온누리상품권도 증정

이미지 확대 전통시장 장보러 가는 날 포스터. 인천시 제공

세줄 요약 인천 전통시장 20곳, 김장철 할인행사 진행

농축수산물 저렴 판매와 온누리상품권 증정

시장별 일정·품목 상이, 조기 종료 가능성

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김장철을 맞아 인천지역 전통시장 20곳에서 농축수산물을 저렴하게 판매하고 온누리상품권도 증정한다.인천시는 오는 9일부터 20일까지 지역 전통시장과 상점가에서 제11회 ‘전통시장 장 보러 가는 날’ 행사를 연다고 8일 밝혔다.이번 행사는 전국적인 쇼핑 할인 행사인 ‘코리아 세일 페스타’와 연계해 김장철 시민들의 장바구니 부담을 덜고 전통시장 소비를 활성화하기 위해 마련됐다.참여 시장은 강화풍물시장, 계산시장, 계양산전통시장, 구월도매전통시장, 구월시장, 인천모래내전통시장, 소래포구전통어시장, 용남시장, 주안시민지하상가, 부평깡시장, 열우물시장, 일신시장, 진흥종합시장, 강남시장, 인천축산물시장, 옥련전통시장, 송현시장, 현대시장, 신포국제시장, 신흥시장 등 20곳이다.각 시장은 자체 여건에 따라 행사 기간 중 1~5일간 할인 판매를 진행한다. 농산물과 축산물, 수산물 등 우수 상품을 저렴하게 판매하고 행사 품목을 구매한 고객에게는 온누리상품권도 증정한다.다만 시장마다 행사 날짜와 판매 품목이 다르며, 준비된 상품이나 온누리상품권이 소진되면 행사가 조기에 끝날 수 있다.시장별 행사 일정과 할인 품목 등 자세한 내용은 인천상인연합회 홈페이지나 각 시장 상인회를 통해 확인할 수 있다.김준성 시 경제국장은 “이번 행사가 시민들에게는 우수한 상품을 합리적인 가격에 구매할 수 있는 기회가 되고, 전통시장 상인들에게는 매출 증대와 경영 활력의 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.강남주 기자