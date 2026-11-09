메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

경콘진, ‘2026 지커넥션 비즈니스 데이’서 역대 최고 수출 상담

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
안승순 기자
수정 2026-11-09 08:36
입력 2026-11-09 08:36
세줄 요약
  • 역대 최고 수출 상담액 9146만달러 기록
  • 국내 53개사·해외 51개사, 555건 상담 진행
  • 문화기술·출판·영화 등 장르 확대 성과
이미지 확대
2026 지커넥션 비즈니스 데이 개최현장. 경콘진 제공
2026 지커넥션 비즈니스 데이 개최현장. 경콘진 제공


경기콘텐츠진흥원(경콘진)은 지난달 29일부터 30일까지 성남 판교 경기창조경제혁신센터 국제회의장에서 개최한 콘텐츠 전문 수출상담회 ‘2026 지커넥션 비즈니스 데이(2026 G-CONACTION Business Day)’에서 역대 최고의 수출 상담을 했다고 9일 밝혔다.

국내 콘텐츠 기업 53개사와 해외 유망 바이어 14개국 51개사 등 총 104개 기업이 참가한 가운데 총 555건에 달하는 1:1 비즈니스 집중 상담으로 총 9,146만달러 규모의 수출 상담액을 기록했다.

올해 행사는 기존 애니메이션 및 캐릭터 IP 분야 중심에서 문화기술, 출판, 영화·영상 등 다양한 콘텐츠 영역으로 확대해 장르 다변화를 꾀했다.

2018년 첫 문을 연 ‘지커넥션 비즈니스 데이’는 경기도 콘텐츠의 해외 진출을 활성화하고 글로벌 네트워크를 잇는 경기도 대표 B2B 수출상담회 브랜드다. 현재까지 총 9회 개최하며 490개 기업의 해외 비즈니스 상담을 지원했고, 누적 상담액은 약 4억달러에 이른다.

탁용석 경콘진 원장은 “올해 지커넥션 비즈니스 데이는 지원 분야를 종합 콘텐츠 영역으로 확장하면서 셀러와 바이어 모두의 관심도 및 만족도가 매우 높았다”라며, “앞으로도 도내 우수 콘텐츠 기업들이 글로벌 시장에서 실질적인 매출 증대와 네트워크 확대를 이루어낼 수 있도록 지원하겠다”라고 밝혔다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
2026 지커넥션 비즈니스 데이의 수출 상담액은?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기