차 댈 곳 늘리고 걷는 길 바꾸고…부평·주안 산단 재생

주차장 493면 확충·길파로에 메타세쿼이아 숲길

341억 들여 내년 상반기 착공…2029년 완공 목표

이미지 확대 재생사업 위치도. 인천시 제공

세줄 요약 부평·주안 산단 재생사업 국토부 심의 통과

주차장 493면 확보, 녹지·보행로 대폭 정비

노후 산단 기반시설 확충과 근로환경 개선

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조성된 지 50년이 넘은 인천 부평·주안 국가산업단지에 주차장 493면이 들어서고, 녹지도 새롭게 정비된다.인천시는 한국수출 국가산업단지인 부평·주안 산단 재생사업에 국비 170억원을 포함한 341억원을 투입한다고 9일 밝혔다. 2020년 재생사업 대상지로 선정된 지 6년 만에 구체적인 사업계획이 국토교통부 심의를 통과했다.두 산단은 1960년대 후반 조성돼 우리나라 산업화를 이끌었지만, 시설이 낡고 주차공간이 부족해 기업과 근로자들이 불편을 겪어왔다.시는 우선 주차난을 덜기 위해 인천교공원 지하에 206면, 산단 도로변에 287면 등 모두 493면의 주차공간을 확보한다. 공사는 내년 상반기 시작해 2029년 말 마무리하는 것이 목표다.인천교녹지 2만 1274㎡도 정비한다. 인천교공원과 부평열우물숲을 녹지·보행로로 연결해 근로자들이 쉬고 걸을 수 있는 공간을 넓힌다.주안지구 길파로에는 메타세쿼이아 숲길을 만들고 염전로는 청년문화의 거리로 꾸민다. 부평지구 안남로와 평천로도 노후 보도를 다시 포장하고 그늘막과 벤치, 야간조명 등을 설치해 걷기 편한 거리로 바꾼다.부평·주안 산단은 재생사업 대상지로 선정된 뒤 주차장 예정 부지가 다른 사업과 일부 겹치고 공원 지하 활용을 둘러싼 관계기관 협의가 늦어지면서 계획 수립에 차질을 빚었다. 올해 인천시가 편성한 제2회 추경안에는 재생사업비 41억원을 감액하는 내용도 담겼다.시는 지난달 28일 재생사업지구계획안이 국토부 산업입지정책심의회에서 원안 의결됐다는 결과를 이달 6일 통보받았다. 이달 중 사업계획을 승인·고시할 예정이다.박찬대 인천시장은 “부평·주안 국가산업단지 재생사업을 차질 없이 추진해 부족한 기반시설을 확충하고 근로환경을 개선하겠다”고 말했다.강남주 기자