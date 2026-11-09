이소라 서울시의원 “수십억원 막대한 예산 투입 서울도시건축비엔날레…관람객 수 부풀리기 의혹 털어내고 명확한 정책성과 입증해야”

지난 6일 제340회 정례회 주택공간위원회 미래공간기획관 소관 행정사무감사 실시

이 의원 “서울도시건축비엔날레 본래 취지에 맞춰 실제 서울시 정책에 어떤 변화를 가져왔는지 구체적인 사례와 지표로 보여줘야”

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세줄 요약 관람객 수 집계 차이로 통계 신뢰성 논란 제기

수십억원 예산 대비 정책 성과 입증 부족 지적

객관적 성과 지표와 평가체계 마련 요구

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서울시가 수십억원의 예산을 투입해 격년으로 개최하는 서울도시건축비엔날레가 관람객 수 등 기본적인 성과 수치조차 공개 자료와 서울시 제출 자료 간 차이를 보이는 가운데, 행사 개최에 따른 구체적인 정책 성과를 입증할 수 있는 평가체계를 마련해야 한다는 지적이 나왔다.서울시의회 이소라 의원(더불어민주당·성북4)은 지난 6일 제340회 서울시의회 정례회 주택공간위원회 미래공간기획관 소관 행정사무감사에서 서울도시건축비엔날레의 관람객 통계 관리 실태와 성과 평가의 실효성을 집중적으로 점검했다.이 의원은 서울도시건축비엔날레 공식 홈페이지에 공개된 관람객 수와 서울시가 제출한 자료의 수치가 크게 다르다는 점을 지적했다. 특히 제3회 비엔날레의 경우 홈페이지에는 약 75만명, 서울시 제출 자료에는 12만명으로 기재돼 있었으며, 제4회 역시 홈페이지에는 약 294만명, 제출 자료에는 91만 9천명으로 나타났다.이 의원은 “시민들에게 공개하는 공식 홈페이지와 의회에 제출하는 행정자료의 수치가 이렇게 다르다면 시민들은 어떤 자료를 믿어야 하느냐”며 “공개된 수치가 사실과 다르다면 시민들에게 잘못된 정보를 제공한 것인 만큼, 정확한 집계 기준과 오류 발생 경위를 확인하고 바로잡아야 한다”고 강조했다.이어 서울도시건축비엔날레의 실질적인 정책적 성과에 대해서도 날카로운 문제를 제기했다. 제1회 행사 때 55억원이었던 예산이 2회 74억원, 3회 66억원, 4회 73억원, 5회 89억원으로 매회 수십억원씩 눈덩이처럼 불어났으며, 다가오는 2027년 제6회 행사에도 85억원의 막대한 예산이 편성되었음에도 불구하고 성과 보고서에는 고작 관람객 숫자 증가나 언론 홍보 실적 같은 대중적 관심 위주의 내용만 나열되어 있다는 지적이다.이 의원은 “단순히 사람들이 많이 다녀갔고 뉴스에 많이 나왔다는 이유만으로 수십억원에 달하는 막대한 시민 혈세를 쏟아붓는 행사의 정당성을 설명하기는 턱없이 부족하다”며, “비엔날레의 본래 고유한 취지인 인간 중심적이고 친환경적인 도시·건축 환경을 조성하는 데 실제로 얼마나 기여했으며, 서울시의 실제 정책 변화에는 어떠한 긍정적 자극을 주었는지 구체적인 사례와 객관적인 지표로 입증해 보여야 한다”고 꼬집었다.이에 대해 안대희 미래공간기획관은 “건축과 도시에 대한 시민들과 전문가들의 인식 수준을 높이고, 다양한 국제적 교류와 깊은 고민의 장을 마련했다는 점에서는 분명 큰 의미가 있다”면서도, “다만 시정 운영에 직접적으로 어떤 가시적 영향을 미쳤는지 명확하게 설명하기에는 다소 어려운 측면이 있다”고 시인했다. 그러면서 “눈에 보이지 않는 정성적 변화와 사회·문화적 파급 효과를 제대로 측정할 수 있는 별도의 평가 도구가 절실하다”며, “시민들이 고개를 끄덕일 수 있는 객관적인 정량적·정성적 성과 지표를 마련하는 방안을 깊이 있게 고민하겠다”고 답변했다.그러자 이 의원은 “글로벌 교류와 도시 경쟁력을 끌어올리는 목표도 물론 중요하지만, 온전히 시민의 소중한 세금으로 추진되는 대규모 사업인 만큼 시민의 눈높이에서 충분히 납득할 수 있는 뚜렷한 성과를 내놓아야 한다”며, “불투명한 관람객 통계의 정확성을 바로잡는 것은 물론, 비엔날레가 앞으로 서울의 도시·건축 정책 발전에 실질적인 밑거름이 될 수 있도록 체계적인 성과 평가 체계와 전반적인 개선 방안을 조속히 마련하여 보고해 달라”고 거듭 주문했다.김지수 리포터