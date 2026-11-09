채명신 경기도의원 “문화클러스터 구축, 검토에 그치지 말고 실질 사업으로 추진해야”

세줄 요약 문화클러스터 구축, 검토 아닌 실행 촉구

4개 문화시설 연계와 통합이용권 제안

2027년 시범사업·예산 반영 요청

이미지 확대 ▲6일 열린 경기도의회 문화체육관광위원회의 2026년 문화체육관광국 행정사무감사에서 채명신 경기도의원이 문화클러스터 구축 방안에 대해 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 문화체육관광위원회 채명신 의원(더불어민주당, 용인5)은 11월 6일 열린 2026년 문화체육관광국 행정사무감사에서 도내 주요 문화시설을 하나로 묶는 문화클러스터 구축 사업의 추진 현황을 살피고, 구체적인 실행계획 수립과 실질적인 사업 추진을 촉구했다.앞서 채명신 의원은 지난 7월 제392회 임시회 업무보고 당시 도내 문화시설들을 유기적으로 연결하는 문화클러스터 조성을 처음으로 제안한 데 이어, 지난 9월에도 집행부에 후속 조치를 주문한 바 있다.이날 채 의원은 “지난 7월 집행부에서도 산하기관 간 협의를 통해 공동 프로그램과 연계사업을 검토하겠다고 답변했지만, 중요한 것은 구체적인 실행으로 이어지는 것”이라며 “그동안 어떤 협의와 사업 검토가 이루어졌는지 명확한 추진실적을 제시해야 한다”고 강조했다.특히 채 의원은 경기국악원과 경기도박물관, 경기도어린이박물관, 백남준아트센터 등 4개 문화시설을 연계한 문화클러스터 구축이 필요하다고 짚으며, 각 시설의 특성을 반영한 공동 프로그램 개발과 통합이용권 도입, 공동 홍보체계 구축 등 구체적인 활성화 방안을 제시했다.이와 함께 양주시가 관내 미술관 4곳을 단일 이용권으로 관람할 수 있게 운영 중인 ‘장흥 미술관 여행’을 우수 사례로 언급했다. 채 의원은 “지역의 우수한 문화자원을 연계하면 도민의 문화향유 기회를 넓히고 문화시설의 활용도도 높일 수 있다”며 “이러한 연계사업을 경기도 전역으로 확대할 필요가 있다”고 밝혔다.아울러 시설 간 이동 동선 정비와 대중교통 연계 등 관람객 접근성 개선의 필요성을 제기하며, 2027년 경기국악원과 인근 문화시설을 연계한 시범사업을 추진하고 이에 필요한 관련 예산을 반영해 달라고 요청했다.이에 최흥락 문화정책과장은 “문화클러스터 구축이 단순한 논의나 검토에 머물지 않고, 문화시설 간 연계를 통한 구체적인 사업으로 실현될 수 있도록 노력하겠다”고 답했다.끝으로 채 의원은 “문화예술정책은 새로운 시설을 조성하는 것뿐만 아니라 기존의 우수한 문화자원을 효율적으로 활용하는 것이 중요하다”며 “문화클러스터 구축이 실질적인 정책과 사업으로 이어져 더 많은 도민이 다양한 문화예술을 편리하게 누릴 수 있도록 집행부가 적극적으로 나서 달라”고 당부했다.한편 경기도의회 문화체육관광위원회는 오는 11월 17일까지 문화체육관광국 및 소관 공공기관을 대상으로 행정사무감사를 이어간다.양승현 리포터