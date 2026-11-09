김종배 경기도의원 “경계선지능인 거점 경기온센터, 이름에 걸맞은 실체 채워야”

세줄 요약 경기온센터, 독립 누리집 부재와 정보 접근성 지적

평생교육·일 역량 지원 분리 구조, 통합 연계 필요

실태조사·연구 기능 포함한 전담 인력 확충 촉구

이미지 확대 ▲김종배 경기도의원이 9일 열린 경기도평생교육진흥원 행정사무감사에서 경기온센터 운영 체계 개선 방안에 대해 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 여성가족평생교육위원회 김종배 의원(더불어민주당, 시흥4)은 9일 열린 경기도평생교육진흥원(이하 진흥원) 행정사무감사에서 “경계선지능인 광역 거점인 경기온센터가 ‘컨트롤타워’라는 이름에 걸맞은 실체를 갖추지 못했다”고 지적하며 운영 체계 전반의 개선을 촉구했다.이날 김종배 의원은 “경계선지능인이 오랫동안 제도의 사각지대에 놓여 온 만큼 광역 거점을 세운 것은 의미 있는 첫걸음”이라면서도, 지난 9월 문을 연 경기온센터에 별도의 독립 누리집이 마련돼 있지 않다는 점을 우선 짚었다. 현재 센터 관련 정보는 진흥원 누리집 내 ‘주요 사업’ 메뉴로 들어가야만 확인할 수 있으며, 해당 페이지 역시 센터의 기본 역할을 소개하는 데 그쳐 구체적인 프로그램 신청 방법이나 상담·검사 절차 안내가 누락돼 있다는 설명이다.김 의원은 “온센터는 전략목표에 ‘온(On)’, 즉 온라인 연결을 내걸었는데, 연결을 목표로 내건 센터에 정작 온라인 문이 없다”며 “복잡한 정보를 찾는 데 어려움을 겪는 경계선지능인에게 메뉴를 여러 단계 거쳐야 하는 지금 구조는 오히려 문턱을 높인다”고 비판했다. 아울러 독립 누리집을 운영하며 회원가입부터 프로그램 신청까지 원스톱으로 제공하는 서울 밈센터의 사례와 비교해 접근성이 떨어진다고 지적했다.이에 박명혜 경기도평생교육진흥원장 직무대행은 “문제의식에 공감하며, 초반에 홈페이지 구축을 검토했으나 개소 이후 상황을 보고 구축하기로 했다”고 답했다.‘평생교육’과 ‘일 역량 지원’ 업무가 두 기관으로 분리된 사업 구조도 도마 위에 올랐다. 현재 경기도 내 경계선지능인 평생교육은 진흥원이 담당하고, 청년 일 역량 강화 사업은 경기도미래세대재단이 수행하고 있다. 경기온센터는 전략목표로 ‘자립동력 확보’를 설정했으나 실제 일자리 지원 기능은 빠져 있으며, 진흥원은 올해부터 경기도미래세대재단이 추진하는 ‘청년 일 역량 강화 사업’에서 인턴을 배치받는 ‘일 경험처’ 자격으로만 참여 중이다.김 의원은 초기 진단부터 취업 연계까지 단일 기관에서 통합 지원하는 서울 밈센터 사례를 언급하며 “상담은 이 기관에서, 취업은 저 기관에서 받으라는 것은 두 개의 문을 두드리라는 것”이라고 짚었다. 이어 “센터 신설은 이원화된 구조를 개선할 기회였지만 오히려 이를 고착화했다”며 경기온센터를 단일 접수 창구로 삼고, 필요시 경기도미래세대재단의 관련 사업으로 연결해 주는 의뢰 체계를 마련할 것을 제안했다.센터의 전담 인력 부족과 기초 실태조사 부재 문제도 함께 제기됐다. 경기온센터는 5명인력이 검사·상담을 비롯해 당사자·보호자 연수, 인식 개선, 시군 연계, 프로그램 개발·보급 업무를 모두 담당하고 있다. 반면 서울 밈센터는 4개 팀 11명 규모로 운영되며 별도의 연구기획팀을 통해 데이터베이스(DB) 구축과 맞춤형 프로그램 개발을 수행하고 있다. 도내 경계선지능인 실태조사 실시 여부를 확인한 김 의원은 “기초자료 없이 프로그램을 개발·보급하겠다는 것은 지도 없이 길을 안내하겠다는 것”이라고 지적했다.이에 대해 박명혜 직무대행은 “경기온센터가 서울 밈센터와 차별화하기 위해 인력을 늘리기보다는 시군과의 협력 체계를 구축해 현장 접근성을 강화하려고 한다”며 “지적해 주신 부분은 살펴보겠다”고 답변했다.끝으로 김 의원은 독립 누리집 구축과 일 역량 사업 연계 체계 마련, 연구·실태조사 기능을 포함한 인력 확충 등 3대 과제에 대한 구체적인 이행 계획을 서면으로 제출하라고 주문했다. 그러면서 “경기온센터가 이름뿐인 센터가 아니라, 경계선지능인이 실제로 문을 두드릴 수 있는 센터가 되기를 바란다”고 당부했다.양승현 리포터