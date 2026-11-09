경기도의회 채명신 의원 “무대시설 기술교육 지원체계 구축하고 2027년 시범사업 추진해야”

세줄 요약 무대시설 기술교육 지원체계 구축 촉구

2027년 경기아트센터 시범사업 제안

세계청년대회·남한산성 활용 방안 주문

이미지 확대 ▲채명신 경기도의원이 6일 열린 2026년 문화체육관광국 행정사무감사에서 질의에 앞서 모니터의 감사 자료를 살펴보고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 문화체육관광위원회 채명신 의원(더불어민주당, 용인5)은 11월 6일 진행된 2026년 문화체육관광국 행정사무감사에서 도내 학교, 청소년시설, 복지시설 등에 설치된 무대시설의 기술교육 지원이 부족하다는 점을 짚으며, 현장 중심의 교육·안전지원체계 구축과 2027년 시범사업 추진을 촉구했다.그동안 채명신 의원은 지역 공연공간과 학교 내 무대시설의 활용도를 끌어올리기 위해 전문가 정담회, 현장점검, 정책연구 등을 꾸준히 이어왔다. 특히 지난 10월 14일에는 무대시설 기술교육 지원체계를 마련하기 위한 정책연구용역 착수보고회를 열기도 했다.이날 감사에서 채 의원은 “학교와 청소년시설, 복지시설 등에 무대시설과 장비가 설치되어 있지만 전문적인 기술교육과 현장지원이 부족해 시설을 충분히 활용하지 못하고 있다”며 “그동안 예술정책과에서 무대시설 기술교육과 현장지원을 위해 어떤 정책을 추진했으며, 구체적인 실적은 무엇인지 명확히 제시해야 한다”고 지적했다.이어 지난 10월 열린 정책연구용역 착수보고회에서 공연공간 실태조사, 전문인력 활용, 방문형 기술교육 및 안전지원 등 구체적인 연구 방향이 다뤄진 점을 짚으며, 예술정책과가 연구 과정에 참여하고 후속 사업을 검토하는 등 적극적으로 대응할 것을 주문했다.또한 채 의원은 현재 「경기도 무대시설 기술교육 활성화 및 지원 조례안」 제정을 준비 중임을 설명하며 “조례 제정만으로는 현장의 문제를 해결할 수 없으며, 집행부의 적극적인 사업 추진과 예산 확보가 뒷받침되어야 한다”고 강조했다. 아울러 경기아트센터 및 관계기관의 전문인력을 활용한 무대시설 기술교육 시범사업을 2027년에 추진하고, 이에 필요한 예산을 반영할 것을 요구했다.이에 대해 곽선미 예술정책과장은 공연예술 기술 분야 참여자의 역량을 높이고 지원 방안을 마련하려는 채 의원의 제안 취지에 공감한다며, 관련 정책이 구체화될 수 있도록 담당 실무진 차원에서도 적극 협조하겠다고 답했다.이와 함께 채명신 의원은 2027년 세계청년대회와 관련하여 20억원 규모의 예산이 숙박 및 종교행사 지원 등에 편중된 점을 언급하고, 단순한 행사 지원을 넘어 경기도가 세계적인 주목을 받는 기회로 삼아야 한다고 제언했다.채 의원은 “한국 천주교는 평신도들의 자발적인 신앙 활동을 바탕으로 성장한 독특한 역사를 지니고 있으며, 남한산성은 신해박해(1791년)부터 병인박해(1866년)에 이르기까지 약 300명의 천주교 신자가 순교한 역사적 장소”라며 “경기도와 광주시가 적극적으로 협력하고, 도지사 차원에서도 교황의 남한산성 방문 가능성을 타진하는 등 경기도의 역사·문화적 가치를 세계에 알릴 수 있는 방안을 능동적으로 검토해야 한다”고 제안했다.끝으로 채명신 의원은 “문화예술정책은 새로운 시설을 조성하는 것뿐만 아니라 기존 시설과 전문인력을 효율적으로 활용하는 것이 중요하다”며 “현장의 목소리가 실질적인 정책과 사업으로 이어져 도민 누구나 안전하고 풍요로운 문화예술을 누릴 수 있도록 집행부가 적극적으로 나서 달라”고 당부했다.한편 경기도의회 문화체육관광위원회는 오는 11월 17일까지 문화체육관광국 및 소관 공공기관을 대상으로 행정사무감사를 이어간다. 위원회는 이번 감사를 통해 주요 사업 추진 과정과 예산 집행 현황을 면밀히 살피고, 정책 실효성 및 기관 운영상의 개선 과제를 중점적으로 점검할 방침이다.양승현 리포터