허광행 서울시의원 “서울국제정원박람회 불투명한 계약 및 임의적 과업 변경 근거 명확히 해야…예산 집행 투명성 높여야”

세줄 요약 서울국제정원박람회 계약·과업 변경 근거 점검

추경 5천만원·낙찰차액 3천700만원 사용 경위 추궁

미등록 유아숲체험원 2곳 후속 조치 확인

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서울특별시의회 환경수자원위원회 허광행 의원(더불어민주당·강북4)은 지난 6일 제340회 정례회 정원도시국 행정사무감사에서 서울국제정원박람회의 계약 방식과 과업 변경에 따른 예산 집행을 점검하고, 유아숲체험원 미등록에 대한 감사 후속 조치를 살폈다.허 의원은 코로나19 특례로 수의계약이 가능했던 기간에도 공개 경쟁을 통해 역량 있는 업체의 참여를 넓히고 예산을 절감할 여지가 있었다고 지적했다.이어 허 의원은 2025년 박람회 과업 변경에 추경으로 증액한 5천만원과 낙찰차액 약 3천700만 원이 투입된 경위를 따져 물었다. 특히 사업 종료를 두세 달 앞두고 부감독을 추가 위촉한 이류를 묻고, 행사 운영 용역의 과업 변경 근거와 산출 내역, 올해 과업 변경 내역을 제출해 달라고 요청했다.서울시는 잔디광장 전기 인입과 산업전 부스 추가 설치 등 행사 운영 과정에서 추가 수요가 발생했다고 설명했다. 과업 변경의 계약상 근거는 확인해 별도로 보고하고, 향후에는 사업계획을 면밀히 수립해 변경을 최소화하겠다고 답했다.허 의원은 감사위원회가 앞서 지적했던 미등록 유아숲체험원 13곳 가운데 등록을 이미 마친 11곳을 제외하고, 아직 처리되지 않은 장충과 위례호수공원 등 2곳의 후속 조치 진행 상황도 꼼꼼히 점검했다. 장충의 경우 국유지 사용 협의를 끝내 매듭짓지 못해 결국 시설이 폐쇄된 만큼, 애초에 시설을 조성하기 전에 부지 사용 문제를 깔끔하게 정리했어야 함은 물론이고 부득이하게 폐쇄할 때에도 아이들과 학부모들을 위한 실질적인 이용 대안을 사전에 충분히 검토했어야 한다고 쓴소리를 던졌다. 아울러 위례호수공원 체험원에 대해서는 시설을 인수하는 즉시 신속하게 법적 등록 절차에 착수해 달라고 거듭 당부했다.이에 서울시는 위례호수공원 체험원의 경우 아직 기부채납과 최종 인수인계가 완전히 마무리되지 않은 상태라면서도, 올 연내에는 인수인계가 원만히 이뤄질 것으로 내다보고 있는 만큼 인수 작업이 끝나는 대로 곧바로 정식 등록 절차를 밟겠다고 답변했다.끝으로 허 의원은 서울국제정원박람회라는 거대 국제 행사의 위상에 걸맞게, 당초 예산과 과업을 기획 단계부터 한 치의 허술함도 없이 세밀하게 편성해야 함은 물론이고, 불가피하게 내용을 변경해야 하는 상황이 발생할 경우 그 구체적인 사유와 객관적인 비용 산출 근거를 투명하게 기록으로 남겨야 한다고 힘주어 강조했다.김지수 리포터