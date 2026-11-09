상무지구, 반도체 산단 배후도시로 뜬다

26만평 주거·문화·상업 복합개발

고도 제한 해소로 사업성 높아져

이미지 확대 전남광주통합특별시 광주청사

세줄 요약 상무지구, 반도체 클러스터 배후도시로 재편

도심융합특구 예비사업 시행자에 광주도시공사 지정

2031년까지 1조5790억원 투입해 복합개발 추진

2026-11-10 17면

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전남광주통합특별시 광주청사가 들어선 서구 상무지구가 ‘호남권 반도체클러스터’의 핵심 배후도시로 거듭난다.전남광주시는 9일 반도체 산업단지 배후부지로 조성될 ‘상무지구 도심융합특구’ 예비사업 시행자로 광주도시공사를 이번 주 중 지정·통보할 계획이라고 밝혔다.‘광주 도심융합특구’는 서구 치평동·마륵동 일대 상무지구 85만 2000㎡(약 26만평)에 연구개발·주거·문화·상업시설을 집약해 복합개발하는 사업이다. 도심융합특구로 지정되면 국·공유지 사용료, 개발부담금 등 각종 부담금이 감면된다.상무지구는 통합시 광주청사를 비롯한 관공서와 공공기관, 기업체, 상업·문화시설이 밀집해 있고 산·학·연 연계 및 집적화에 유리해 성장 잠재력이 우수하다는 평가를 받고 있다. 2024년 국토교통부로부터 도심융합특구로 지정받았지만 ‘군공항 인근 고도제한 구역’이어서 사업성이 확보되지 않아 사업 추진이 난항을 겪어왔다.광주도시공사는 그동안 사업 참여를 미뤄왔지만 도심융합특구가 반도체 배후지구로 지정되고 군공항 이전으로 고도제한도 해소되면서 사업시행자로 정식 참여한다는 방침을 세웠다.공사는 예비사업시행자로 지정되면 ‘군공항 이전을 전제로 한 고밀도 복합개발’을 목표로 올해 안에 기본구상 및 타당성 용역과 함께 실시설계를 발주하기로 했다.이 과정에서 공사는 군공항 부지에 반도체 팹을 건설할 삼성전자와 SK하이닉스의 의견을 적극 수렴해 ▲연구·개발시설 ▲국제고 등 특화된 교육시설 ▲체육관 등을 갖춘 복합 문화·체육시설 용지 등을 최대한 확보한다는 복안이다.특히, 호남 반도체 클러스터 첫 양산 목표 시기가 2030년이라는 점을 감안해 2031년까지 총사업비 1조 5790억원을 들여 전체 사업을 마무리한다는 구상이다.통합시 관계자는 “호남권 반도체 클러스터 조성 일정에 맞춰 최대한 빨리 도심융합특구 사업이 마무리될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.전남광주 홍행기 기자