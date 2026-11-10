박계홍 서울시의원 “30억원짜리 임시 조형물 옮기는데 40억원”… 서울시 ‘휴머나이즈 월’ 이전 졸속 추진 질타

2025 서울도시건축비엔날레 임시 조형물 ‘휴머나이즈 월’, 노을공원 영구 이전 설치에 40억원 투입

당초 설치비(30억원)보다 이전비(40억원)가 더 큰 ‘배보다 배꼽이 더 큰 전형적 예산 낭비’

“절차 무시하고 시민 공감대 없는 막무가내식 행정”

“안전 대책 및 향후 운영 방안 철저하게 재검토해야”

이미지 확대 질의하는 박계홍 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 임시 조형물 이전에 40억원 투입 논란

시민 의견 수렴·심의 절차 부족 지적

노을공원 연약 지반·안전성 우려 제기

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서울시가 임시로 설치했던 대형 조형물을 다른 공원으로 이전하는 데 최초 설치비보다 훨씬 많은 수십억원의 혈세를 투입하고, 시민 공감대 없이 사업을 추진하고 있다는 강도 높은 비판이 제기됐다.서울시의회 주택공간위원회 소속 박계홍 의원(더불어민주당, 강서3)은 지난 6일 열린 미래공간기획관 행정사무감사 도중, 열린송현녹지광장에 세워졌던 조형물 ‘휴머나이즈 월(Humanise Wall)’을 마포구 노을공원으로 옮기는 사업을 도마 위에 올렸다. 이날 박 의원은 해당 이전 계획이 안고 있는 과도한 예산 낭비, 구조적 안전성 결함, 그리고 밀실 행정 절차의 문제점을 조목조목 비판했다.‘휴머나이즈 월’은 작년에 열린 제5회 2025 서울도시건축비엔날레를 기념해 열린송현녹지광장에 가로 90m, 높이 16m 규모로 지어졌던 ‘임시 시설물’이다. 하지만 서울시는 비엔날레가 끝난 뒤 이 조형물을 마포구 노을공원에 영구적으로 옮겨 설치하기로 방침을 정했고, 현재는 철거 작업을 마친 상태다.특히 박 의원은 가장 심각한 문제로 ‘천문학적인 예산 낭비’를 꼬집었다. 그가 서울시를 통해 파악한 바에 따르면, 최초 열린송현녹지광장에 조형물을 설치할 당시 들어간 비용은 현물 기부를 포함해 약 30억원이었다. 그러나 이를 뜯어내어 노을공원으로 이전하고 다시 세우는 데는 철거 비용 1억 5000만원과 설치 비용 38억 5000만원을 합쳐 총 40억원이라는 막대한 혈세가 추가로 투입될 예정인 것으로 드러났다.박 의원은 “애초에 임시 시설물로 설계·설치된 조형물을 굳이 40억원이나 들여 이전하겠다는 것은 배보다 배꼽이 더 큰 전형적인 혈세 낭비”라며, “향후 막대한 유지·관리 비용까지 고려하면 과연 시민들이 이 낭비성 사업에 공감할 수 있을지 의문”이라고 꼬집었다.조형물 이전의 행정 절차적 하자와 졸속 추진도 도마 위에 올랐다. 박 의원은 “사전 시민 의견 수렴이나 자치구 수요 조사 없이 시장의 지시로 노을공원 이전이 급기야 결정됐다”며 “심지어 필수 선행 절차인 공공미술위원회 심의를 패싱하려다 도시공원위원회에서 재심(부결) 판정을 받는 등 기본적인 행정 절차조차 엉망으로 진행됐다”고 질타했다.특히 박 의원은 노을공원의 특성을 고려하지 않은 ‘안전 불감증’을 가장 큰 문제로 지목했다. 이전되는 ‘휴머나이즈 월’은 철골 구조물과 기초(1.2m 깊이 철근콘크리트)를 합쳐 총중량이 2000t에 달한다.박 의원은 “노을공원은 과거 쓰레기 매립지였던 곳으로 강한 강바람이 부는 데다, 폐기물법에 따라 새로운 굴착조차 엄격히 제한되는 곳”이라며, “이런 연약 지반에 2천톤짜리 거대 철골 구조물을 세우겠다는 발상 자체가 대형 안전사고를 부를 수 있는 재앙적 판단”이라고 강하게 경고했다.마지막으로 박계홍 의원은 미래공간기획관을 향해 “당장의 내 삶에 필요한 예산을 바라는 시민들의 눈높이를 외면한 채, 치적 쌓기용 조형물 이전에만 수십억원을 쏟아붓는 것은 명백한 행정 편의주의”라고 비판하며 “안전 대책, 막대한 소요 예산, 향후 운영 및 관리 주체 지정 등 제반 사항을 철저히 검토하여 종합감사 전까지 상임위원회에 다시 보고할 것”을 강력히 촉구했다.한편, 조형물 ‘휴머나이즈 월’은 제5회 2025 서울도시건축비엔날레 총감독이었던 토마스 헤더윅이 디자인을 담당하였다. 현재는 모두 해체되어 보관 중이며, 내년 이전 설치 예정이다.류정임 리포터