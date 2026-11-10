최원선 서울시의원 “굿즈판매 6개월 간 0건, 해설은 한국어뿐”… 서울시립미술관 ‘관람객 서비스’ 낙제점

디자인재단-미술관-민간업체로 꼬인 굿즈 계… 미술관이 판매자였던 6개월간 판매 0건

외국인 관람객 7만 9000명 넘었는데 도슨트 해설 1만 3850회 전부 한국어

음성안내기 40대, 올해 대여 7건 불과

이미지 확대 질의하는 최원선 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 굿즈 판매 부진과 6개월 무실적 지적

재단·민간업체 위탁계약 구조 문제 제기

외국인 관람객 안내 서비스 미흡 비판

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서울시의회 최원선 문화체육관광위원회 부위원장(국민의힘·비례대표)은 지난 6일 열린 제340회 정례회 서울시립미술관 행정사무감사에서 2년째 이어지는 굿즈 사업의 부진과 불합리한 위탁계약, 외국인 관람객 지원 미비를 강하게 비판했다.그동안 문체위는 2024년과 2025년 행정사무감사에서 거듭 굿즈 개발 및 판매 저조를 지적해 왔으며, 그때마다 미술관장은 개선을 약속했다. 유사한 지적을 받았던 서울역사박물관이 굿즈숍을 직영 체제로 바꾼 것과 달리, 시립미술관은 여전히 위탁 판매 방식을 고수하고 있다.최 부위원장은 직접 3층 매장을 방문해 살펴본 결과 상품의 가짓수와 수량이 턱없이 부족하고 품질과 가격 경쟁력도 떨어진다고 꼬집었다.실제 판매 성적 또한 매우 부진하여, 서울디자인재단이 제작비 1940만원을 투입한 굿즈 1800개 중 두 달간 소진된 물량은 단 51개에 그쳐 판매율이 2.8%에 불과했으며, 특히 링드로잉 16절 노트는 200개 가운데 단 2개만 팔렸다.복잡하게 얽힌 계약 구조도 도마에 올랐다. 미술관은 올해 1월 7일 재단과 20%의 수수료 조건으로 위수탁 계약을 체결한 뒤 불과 2주 만에 민간업체에 운영권을 넘겼으나, 미술관이 직접 판매를 맡았던 1월부터 7월 초까지의 실적은 전무했다. 이어 7월부터는 디자인재단이 해당 업체와 직접 계약을 맺으면서 미술관은 유통 구조에서 완전히 배제됐다. 재단과의 계약서상 매장 운영은 미술관이 맡는 것이 원칙이고 재위탁에는 재단의 사전 동의가 필요하지만, 동의 문서는 제출되지 않았다. 재단이 개발한 상품의 가격도 위탁업체가 정하도록 했다.이날 최 부위원장은 “미술관이 재단과 계약한 6개월 동안 왜 아무것도 하지 않았는지” 질타하고, 현 계약상 미술관은 공간만 제공할 뿐 판매 수수료 권한이 없고, 굿즈숍 수탁 업체의 업종이 굿즈와 무관한 부동산업이라는 점도 짚었다.최은주 관장은 “업체가 사용료를 전액 냈지만 정상 영업이 안 돼 네 차례 공문을 보냈다”고 해명했다. 최 부위원장은 “그 정도로 영업을 안 한 업체와 왜 계약을 해지하지 않고 굿즈 판매·개발까지 맡겼느냐”고 따졌다.외국인 관람객 안내도 도마에 올랐다. 올해 9월 기준 시립미술관의 외국인 관람객은 7만 9675명인데, 23년부터 4년간 도슨트 해설 1만 3850회는 모두 한국어였다. 한국어·영어 음성안내기 40대의 올해 대여는 7건뿐이고, 도슨팅 앱 다운로드는 2023년 1만 8189건에서 2025년 9589건으로 47% 줄었다가 올해 1만 3830건으로 일부 회복했다.최원선 부위원장은 “시민 세금으로 마련한 기기와 앱이 제대로 쓰이지 않는다면 무용지물”이라며 외국인 이용 현황을 파악하고 이용 안내를 강화할 것을 요구했다.류정임 리포터