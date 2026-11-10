채우진 서울시의원 “도시숲등의 조성·관리 심의위원회 임기 규정 미준수 지적… 운영체계 정비 촉구”

위원 임기 2년 규정에도 기수별 임기 제각각… 위원회 운영의 공정성과 투명성 확보 촉구

이미지 확대 질의하는 채우진 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 도시숲 심의위원 임기 관리 미준수 지적

2년 1회 연임 원칙, 기수별 운영 혼선

임기 정리와 연임·신규 위촉 정비 촉구

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 채우진 의원(더불어민주당, 서강, 합정, 서교, 망원1동)이 지난 6일 열린 제340회 정례회 정원도시국 행정사무감사에서 ‘도시숲등의 조성·관리 심의위원’의 위원 임기 관리가 규정에 맞게 운영되지 않은 점을 지적하고, 기수별 임기 운영체계를 명확히 정비할 것을 촉구했다.채 의원은 ‘도시숲등의 조성·관리 심의위원’ 운영 실태를 살핀 결과, 임기가 ‘2년·1회 연임’으로 명시되어 있음에도 일부 위원의 임기가 다음 기수까지 중구난방으로 이어지는 등 기수 관리가 허술했다고 꼬집었다.특히 위원 위촉 시기가 중간이더라도 예외 없이 해당 기수의 만료 시점에 임기를 마쳐야 한다며, 기수별 임기를 일관성 있게 바로잡아야 한다고 힘주어 말했다.이에 정원도시국장은 그간 임기 관리에서 혼선이 빚어졌음을 솔직히 인정하고, 향후 적극적인 개선을 약속했다.채우진 의원은 “위원회가 규정에 따라 운영되려면 위원의 임기와 연임 여부부터 명확하게 관리해야 한다”며 “현재 제4기 위원회 임기가 종료되는 2027년 6월 15일을 기준으로 전체 위원의 임기를 정리하고, 연임과 신규 위촉 절차를 명확히 해달라”고 당부했다.류정임 리포터