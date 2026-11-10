종로구, 12일 광화문광장에서 ‘안전안심도시 종로’ 알린다

세줄 요약 광화문광장서 민관 합동 안전 캠페인 전개

생활 속 안전 3대 수칙과 11대 과제 홍보

안전점검의 날·보험 등 제도도 함께 안내

이미지 확대 ‘일상이 안전한 종로’ 캠페인 2024년 서울 종로구 광화문에서 진행된 ‘일상이 안전한 종로’ 캠페인에서 참석자들이 기념 사진을 찍고 있다.

종로구 제공

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서울 종로구는 오는 12일 광화문 광장 일대에서 일상이 안전한 종로를 만들기 위한 민관 캠페인 ‘안전하세요?’를 진행한다고 10일 밝혔다.이번 캠페인에는 종로구 관계자와 자율방재단 등 50여명이 참여한다. 일상에서 안전수칙을 실천하는 문화를 확산하고 안전안심도시 종로를 만들기 위해 시민에게 안전수칙을 안내하고 홍보물품을 전달할 계획이다.핵심 메시지는 ‘지키자·확인하자·배우자’ 등 생활 속 안전 3대 수칙과 11대 실천 과제다. 실천 과제는 우회전 시 멈춤, 우측 통행, 횡단보도를 건너거나 운전할 때 휴대전화 멈춤, 추락·낙상 위험요인 확인, 물놀이 안전수칙 준수, 심폐소생술과 화재 대피요령 배우기 등이 있다.평소 구민의 안전을 뒷받침하는 제도도 소개한다. 구는 매월 4일 ‘안전점검의 날’을 운영하고 가을철에는 호우·태풍, 산불·화재, 축제·행사, 사업장 안전 등을 대상으로 ‘재난안전 집중신고제’를 가동한다. 아울러 종로구민 생활안전보험도 알린다.유찬종 구청장은 “안전은 거창한 구호가 아니라 일상 속 작은 실천에서 시작된다”며 “평소 경각심을 일깨우고, 모두가 안전하고 안심하며 살아갈 수 있는 지역사회를 만들기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.김주연 기자