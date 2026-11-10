경북도의회 교육위원회, 도교육청 행정사무감사 돌입

주요 교육정책과 주요 현안 점검, 교육 현장의 목소리를 반영한 개선방안 제시

이미지 확대 경북도의회 교육위원회 회의실에서 회의를 주재하며 발언하고 있는 정한석 교육위원회 위원장. 경북도의회 제공

세줄 요약 경북도의회 교육위원회, 14일간 행정사무감사 돌입

도교육청 본청·직속기관·교육지원청 전반 점검

정책 성과 확인과 실효성 있는 개선책 주문

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경북도의회 교육위원회(위원장 정한석)는 오는 22일까지 14일간 경북도교육청 본청과 6개 직속기관, 11개 교육지원청을 대상으로 2026년도 행정사무감사를 실시한다.이번 감사는 ‘지방자치법’ 제49조 및 관련 조례를 바탕으로 주요 현안 사업의 추진 실적과 성과를 면밀히 점검하고, 도출된 문제점에 대한 실효성 있는 대안을 모색한다.감사 첫날인 지난 9일 본청 감사에서 위원들은 주요 정책의 이행 상황을 짚어보고, 교육 행정의 책임성과 정책 체감도를 높이기 위한 적극적인 대책 마련을 주문했다.정한석 위원장(칠곡1)은 교육부 주관‘교육혁신 선도지역’공모에서 도내 5개 시·군이 선정된 성과를 높이 평가하며 “학교와 지자체, 지역사회가 협력해 이뤄낸 값진 성과”라고 강조했다. 이어 선정 지역의 우수사례가 경북 전역으로 확산될 수 있도록 교육위원회 차원에서도 적극 지원하겠다고 밝혔다.또한 정 위원장은 감사위원들에게 “교육 현장의 목소리를 바탕으로 주요 교육정책의 추진 성과와 문제점을 면밀히 살피고, 실질적인 개선 방안을 제시하는 정책감사가 될 수 있도록 힘써 달라”고 당부했다.이어 집행부에는 “이번 감사에서 지적된 사항과 제안된 대안을 충분히 검토해 향후 업무에 적극 반영하고, 남은 기간에도 성실한 자료 제출과 책임 있는 답변으로 내실 있는 감사가 이루어질 수 있도록 협조해 달라”고 요청했다.한편, 경북도의회 교육위원회는 10일부터 칠곡교육지원청을 비롯한 11개 교육지원청과 6개 직속기관에 대한 현지 감사를 이어갈 예정이다.류정임 리포터