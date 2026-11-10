관악구, 홈페이지 4개 언어로 ‘AI 자동 번역’

영어·일본어·중국·베트남어로 실시간 번역

이미지 확대 관악구 홈페이지 AI 다국어 자동번역 4개 언어로 인공지능(AI) 자동 번역하는 기능이 도입된 서울 관악구 홈페이지 캡처.

관악구 제공

세줄 요약 구청·보건소 홈페이지 AI 다국어 번역 도입

영어·일본어·중국어·베트남어 실시간 제공

배너 이미지까지 번역해 정보 접근성 강화

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서울 관악구는 이달부터 구청 홈페이지와 보건소 홈페이지에 ‘인공지능(AI) 다국어 자동번역 서비스’를 운영한다고 10일 밝혔다.이에 따라 구정 정보를 한국어뿐만 아니라 영어, 일본어, 중국어, 베트남어 등 4가지 언어로 실시간으로 번역해 볼 수 있다.이는 관악구 내 외국인 인구 증가세를 반영한 조치다. 통계청 인구총조사에 따르면 관악구 외국인 인구는 2022년 2만 3072명에서 2024년 2만 5425명으로 늘었다.홈페이지에 게시된 텍스트 형태의 정보뿐만 아니라 상·하단 배너 이미지에 담긴 내용도 번역해 준다. 각종 행사와 지원 사업, 생활정보 등 주요 구정 소식을 원하는 언어로 보다 쉽고 빠르게 확인할 수 있게 된 것이다.구는 민선 9기 ‘스마트도시 관악’ 실현을 위해 스마트경로당, 홈페이지 ‘AI 챗봇’, 직원 업무용 ‘관악AI 비서’ 등 행정 전반에 AI와 데이터 기반 서비스를 확대하고 있다. 향후 서비스 이용 현황과 번역 품질도 점검하고 지원 언어를 단계적으로 확대할 계획이다.박준희 구청장은 “앞으로도 AI 기술을 적극 활용해 언어 장벽을 낮추고, 다양한 문화적 배경을 가진 주민 모두가 필요한 정보를 편리하게 이용할 수 있는 포용적인 관악을 만들어가겠다”고 말했다.김주연 기자