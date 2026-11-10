오늘부터 서울체력장 양천센터에서 맞춤형 체력 처방

양천보건소 지하 1층…10일부터 정식 운영

이미지 확대 서울체력장 양천센터 서울 양천구보건소에 생긴 ‘서울체력장 양천센터’에서 시민들이 지난 9일 체력을 측정하고 있다.

양천구 제공

세줄 요약 서울체력장 양천센터 10일부터 본격 운영

체력 측정·운동처방으로 맞춤형 관리 제공

AI 체력측정존 추가, 무료 예약제 운영

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서울 양천구는 주민들이 건강한 운동 습관을 기를 수 있도록 ‘서울체력장 양천센터’를 10일부터 본격 운영한다고 밝혔다.서울체력장은 자신의 체력 수준을 과학적으로 측정하고, 건강운동관리사로부터 각자 체력에 맞는 운동 방법을 안내받을 수 있는 시설이다. 양천구보건소 본관 지하 1층에 생긴 서울체력장 양천센터는 체력 측정 공간과 운동처방실을 갖췄고 건강운동관리사 등 전문 인력이 상주한다. 다음달엔 인공지능(AI) 기반 ‘체력측정존’도 추가된다.연령별 특성을 고려해 근력, 근지구력, 심폐지구력, 유연성, 민첩성 등 다양한 항목을 측정한다. 65세 이상은 평형성, 보행 능력, 하지 근기능 등을 확인할 수 있는 측정 장비를 활용하고, 일부 종목만 선택할 수도 있다. 필요한 경우 양천구보건소 ‘대사증후군관리센터’, ‘건강증진센터’ 등으로 연계한다.센터는 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 운영한다. 19세 이상 구민이나 서울 소재 직장인, 대학생이면 무료로 이용 가능하다. ‘손목닥터9988’ 애플리케이션으로 예약할 수 있다.이기재 구청장은 “서울체력장 양천센터가 몸에 맞는 운동을 생활화하는 계기가 될 수 있도록 체계적인 지원에 힘쓰겠다”고 말했다.김주연 기자