2027년부터 2년간 활동
서울 은평구는 주민 의견을 모아 지역에 필요한 사업을 추진할 ‘2027년 은평구 주민자치회 신규 위원’을 모집한다고 10일 밝혔다.
주민자치회는 주민들이 지역 문제를 함께 해결하고 필요한 사업을 추진하는 동 단위 주민 대표기구다. 위원들은 주민 의견을 모아 마을 사업을 결정하는 주민총회를 열고, 자치계획 수립과 선정된 사업의 예산 집행 및 추진에 참여한다.
신규 위원의 임기는 2027년 1월 1일부터 2028년 12월 31일까지 2년이다. 무보수 명예직으로 활동한다.
신청 대상은 모집 공고일 기준 해당 동에 주민등록이 돼 있는 주민이나 외국인등록대장에 등재돼 해당 동에 거주하는 외국인이다. 신청하려면 주민자치학교 교육을 6시간 이상 이수해야 한다. 교육은 자치분권대학이나 서울시평생학습포털에서 온라인으로 수강할 수 있다.
접수는 이달 중 동별 일정에 따라 진행된다. 세부 일정과 구비서류는 각 동 주민센터 누리집에서 확인할 수 있으며, 관할 동 주민센터를 방문해 신청하면 된다. 최종 위원은 동별 공개 추첨으로 선정해 12월 중 위촉할 예정이다.
김미경 구청장은 “주민자치회는 주민의 목소리를 모아 동네에 필요한 일을 함께 정하고 실천하는 주민자치의 중심”이라며 “우리가 사는 동네의 변화를 주민이 직접 만들어갈 수 있도록 구민 여러분의 관심과 적극적인 참여를 부탁드린다”고 말했다.
이범수 기자
세줄 요약
- 은평구, 2027년 주민자치회 신규 위원 모집
- 주민총회·자치계획·예산 집행 참여 역할
- 주민자치학교 6시간 이수 후 동별 접수
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
주민자치회의 주요 역할은 무엇인가?