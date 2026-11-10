은평구, 동네 변화 이끌 주민자치회 위원 모집

2027년부터 2년간 활동

이미지 확대 서울 은평구의 ‘2027년 주민자치회 신규 위원 모집’ 안내 포스터.

은평구 제공

세줄 요약 은평구, 2027년 주민자치회 신규 위원 모집

주민총회·자치계획·예산 집행 참여 역할

주민자치학교 6시간 이수 후 동별 접수

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 은평구는 주민 의견을 모아 지역에 필요한 사업을 추진할 ‘2027년 은평구 주민자치회 신규 위원’을 모집한다고 10일 밝혔다.주민자치회는 주민들이 지역 문제를 함께 해결하고 필요한 사업을 추진하는 동 단위 주민 대표기구다. 위원들은 주민 의견을 모아 마을 사업을 결정하는 주민총회를 열고, 자치계획 수립과 선정된 사업의 예산 집행 및 추진에 참여한다.신규 위원의 임기는 2027년 1월 1일부터 2028년 12월 31일까지 2년이다. 무보수 명예직으로 활동한다.신청 대상은 모집 공고일 기준 해당 동에 주민등록이 돼 있는 주민이나 외국인등록대장에 등재돼 해당 동에 거주하는 외국인이다. 신청하려면 주민자치학교 교육을 6시간 이상 이수해야 한다. 교육은 자치분권대학이나 서울시평생학습포털에서 온라인으로 수강할 수 있다.접수는 이달 중 동별 일정에 따라 진행된다. 세부 일정과 구비서류는 각 동 주민센터 누리집에서 확인할 수 있으며, 관할 동 주민센터를 방문해 신청하면 된다. 최종 위원은 동별 공개 추첨으로 선정해 12월 중 위촉할 예정이다.김미경 구청장은 “주민자치회는 주민의 목소리를 모아 동네에 필요한 일을 함께 정하고 실천하는 주민자치의 중심”이라며 “우리가 사는 동네의 변화를 주민이 직접 만들어갈 수 있도록 구민 여러분의 관심과 적극적인 참여를 부탁드린다”고 말했다.이범수 기자