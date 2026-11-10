서울역광장 2만㎡ 금주구역…오세훈 “거리노숙인 50% 이상 줄여야”

내년 3월부터 음주 적발 시 과태료 5만원

인근 지하도 금주구역 확대도 추진

이미지 확대 금주구역 지정된 서울역 광장 서울역 광장을 관할하는 서울 중구와 용산구가 9일부터 서울역 광장 일대를 금주구역으로 지정했다. 연합뉴스

세줄 요약 서울역광장 2만㎡ 금주구역 지정, 과태료 부과 예정

오세훈, 서울역 일대·지하도 종합관리 확대 지시

거리노숙인 시설 입소·자립 지원 강화 주문

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서울역광장 일대 약 2만㎡가 금주구역으로 지정된 가운데 오세훈 서울시장이 이를 계기로 서울역 일대 환경을 획기적으로 개선하겠다는 뜻을 밝혔다. 거리노숙인의 시설 입소와 자립 지원을 강화해 노숙인 수를 50% 이상 줄이는 방안도 추진한다.오세훈 서울시장은 10일 간부회의에서 “지난해 금연구역 지정에 이어 중구청이 금주구역까지 지정한 것은 매우 긍정적인 조치”라며 “이를 계기로 서울역 일대의 환경을 획기적으로 개선해야 한다”고 밝혔다.서울역광장은 전날부터 금주구역으로 지정됐다. 중구와 용산구 관할 구역을 합쳐 총 1만 9853㎡ 규모다. 내년 2월 말까지 계도기간을 거쳐 3월 1일부터 음주 행위 적발 시 과태료 5만원이 부과된다.오 시장은 현재 금주구역에서 제외된 서울역 인근 지하도까지 지정 범위를 확대하는 방안을 중구청과 협의하도록 지시했다. 서울역광장과 지하도를 하나의 생활권으로 보고 종합적으로 관리해야 실질적인 환경 개선 효과를 거둘 수 있다는 취지다.거리노숙인에 대한 보호와 자립 지원도 강화한다. 오 시장은 “그동안 서울역 일대 거리노숙인 수를 20~30%가량 줄여왔는데, 이번 금주구역 지정을 새로운 전환점으로 삼아야 한다”며 “거리노숙인들을 적극적으로 설득해 시설 입소를 유도하고 안정적인 생활과 사회 복귀를 지원함으로써 거리노숙인 수를 50% 이상 획기적으로 줄일 수 있도록 노력해달라”고 주문했다.다만 서울시는 이번 발표에서 거리노숙인 감소율의 구체적인 비교 시점과 인원은 제시하지 않았다.서울시는 현장 상담과 시설 입소, 주거·자립 지원을 연계해 거리노숙인의 지역사회 정착을 돕는다는 계획이다. 노숙인의 자존감 회복과 자립 역량 강화를 위한 ‘희망의 인문학’ 사업도 지속한다. 이 프로그램은 2008~2012년 4485명, 2022~2025년 2754명이 수료했으며 올해도 1000여명이 참여하고 있다.오 시장은 “서울역광장뿐 아니라 인근 지하도까지 종합적으로 관리해야 실질적인 환경 개선 효과를 거둘 수 있다”며 중구청에 대한 행정적·재정적 지원도 지시했다.김소희 기자