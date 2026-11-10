“눈길 걱정 없도록” 동작구, 제설대책 가동

11월 15일~2017년 3월 15일 제설대책본부 가동

이미지 확대 지난해 동작구 직원들이 거리 제설작업을 하고 있다.

동작구 제공

세줄 요약 제설대책본부 가동, 폭설 대비 체계 구축

도로열선·염수장치 점검, 신속 제설 추진

주민제설책임단 운영, 골목길 대응 강화

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서울 동작구는 올겨울 폭설에 대비해 ‘선제적 제설대응으로 안전한 동작구 조성’을 목표로 제설대책본부를 가동한다고 10일 밝혔다.오는 15일부터 2027년 3월 15일까지 운영하는 제설대책본부는 ▲사각지대 없는 신속한 제설 ▲주민 협업 유기적인 대응 ▲제설장비 확충 및 현장 대응력 강화 등 3개 분야에 중점을 두고 운영할 계획이다.‘사각지대 없는 신속한 제설’ 분야에서는 기상상황을 24시간 모니터링하고 자동도로열선 76개소와 자동염수장치 20개소 등 제설시스템을 상시 관측한다. 중앙·간선 버스정류장 131개소에는 제설전담반을 운영해 신속한 제설작업을 지원한다. 지난해 퇴근 시간대 폭설로 제설작업이 지연됐던 상황을 고려해 제설차량 진입이 어려운 경우 차도 작업인력을 최대 10명 추가 투입할 수 있도록 긴급투입조를 편성한다.‘주민 협업 유기적인 대응’ 분야에서는 15개 동주민센터 직원과 통장 등 제설담당책임자로 구성된 ‘주민제설책임단’을 운영할 예정이다. 책임단은 카카오톡을 활용해 제설작업 상황을 실시간으로 공유하고, 강설 상황 변화에 맞춰 신속하게 대응할 계획이다.‘제설장비 확충 및 현장대응력 강화’에서는 동주민센터 행정차량에 소형 제설제살포기를 장착해 골목길 등 제설 취약구간에 대한 대응력을 높인다는 목표다.구는 지난 5일 서울시 및 25개 자치구 합동 사전대비 모의훈련을 실시하고, 3~5일 동주민센터 직원을 대상으로 일대일 맞춤형 제설 교육을 진행했다.류삼영 구청장은 “겨울철 갑작스러운 강설은 구민들의 일상에 큰 영향을 미치는 만큼, 철저한 사전 준비와 신속한 현장 대응이 중요하다”며, “제설 취약지역을 꼼꼼히 살피고 장비와 인력을 확충하는 한편, 주민들과 긴밀히 협력해 겨울철 통행 불편을 최소화하겠다”고 밝혔다.박재홍 기자