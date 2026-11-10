마산국화축제 무대서 울려 퍼진 평화통일의 노래

민주평통 창원시협의회 제2지회, 음악회 열어

이미지 확대 민주평화통일자문회의 창원시협의회 제2지회 ‘시민과 함께하는 평화통일 음악회’ 모습. 2026.11.10. 민주평화통일자문회의 창원시협의회 제2지회 제공.

세줄 요약 마산국화축제 특설무대서 평화통일 음악회 개최

전통공연·휘파람·댄스·가수 무대 다채롭게 진행

민주평통, 지역사회 통일 공감대 확산 의지 표명

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민주평화통일자문회의 창원시협의회 제2지회는 지난 5일 창원시 마산합포구 3·15해양누리공원 마산가고파국화축제 특설무대에서 ‘시민과 함께하는 평화통일 음악회’를 열었다고 10일 밝혔다.음악회는 시민들과 평화통일의 의미를 나누고 지역사회 통일 공감대를 넓히고자 마련했다.공연은 아리랑고고장구 신명예술단과 지원전통문화예술진흥원의 전통 무대, 휘파람 연주자 황보서의 연주, 일구댄스아카데미의 댄스 무대로 다채롭게 이어졌다. 초청 가수 박태희·권설경·배진아도 참여해 무대를 풍성하게 채웠다.구자도 지회장은 “이번 음악회가 시민들에게 작은 위로가 되고, 평화와 통일의 가치를 다시 한번 느끼는 계기가 되길 바란다”며 참석자와 출연진, 자문위원들에게 감사를 전했다.이어 “민주평통이 국민 여론을 수렴하고 정책 건의와 민관 협력의 가교 구실을 충실히 수행하도록 노력하겠다”고 덧붙였다.민주평통 창원시협의회 제2지회는 앞으로도 지역사회 평화통일 공감대 확산을 위한 활동을 지속할 방침이다.창원 이창언 기자