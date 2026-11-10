‘순천 골드키위’ 캐나다 북미 시장 진출, 수출길 올라

13t 선적, 지역 농산물 해외 판로 확대

이미지 확대 순천 골드키위가 캐나다 북미 시장 수출길에 올랐다.

세줄 요약 순천 골드키위 캐나다 첫 수출, 북미 진출 개시

13t 선적식 개최, 현지 유통 매장 공급 예정

품질관리·품종 경쟁력 바탕 수출 확대 기대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

순천 골드키위가 캐나다 북미 시장에 첫 수출됐다.순천농협은 지난 9일 순천연합조합공동사업법인에서 ‘2026년산 골드키위 캐나다 수출 선적식’을 개최했다.총 13t 규모로, 농산물 전문 수출기업인 ‘㈜현농프레쉬’가 수출 대행을 맡아 캐나다 현지 주요 유통 매장에 공급될 예정이다.순천 골드키위는 전남광주통합특별시 농업기술원이 육성한 골드키위로 다른 품종에 비해 신맛이 적고 당도가 높아 풍미가 우수하다. 순천연합조합공동사업법인과 순천농협은 그동안 산지유통시설을 활용한 체계적인 선별과 품질관리를 통해 국내외 시장에서 순천 키위의 경쟁력을 높여왔다.최영화 순천시 농정혁신국장은 “순천 골드키위의 우수한 품질이 이번 캐나다 수출로 입증됐다”며 “농업인의 소득 증대를 위한 농협의 활동에 감사하고, 농특산물의 수출 확대를 위한 지속적인 행정 지원을 약속하겠다”고 밝혔다.최남휴 순천농협 조합장은 “농산물 수급 안정과 농가 소득 증대를 위해서는 해외 판로 다변화가 필수적이다”며 “생산농가, 순천시, 농협경제지주, 수출기업과 긴밀한 협력을 바탕으로 캐나다 시장에 순천 키위의 우수성을 널리 알리고, 앞으로도 안정적인 수출 기반을 지속해서 확대해 나가겠다”고 강조했다.순천 최종필 기자