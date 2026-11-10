이동협 경북도의원, 국가유산 교육 내실화· 지역 업체 관급자재 활용 확대 주문

경북의 역사·정신문화 이해 높일 국가유산 교재 마련과 교육 내실화 요구

가격·품질 경쟁력 갖춘 지역 업체 관급자재 적극 활용 당부

이미지 확대 지난 9일 경북도교육청 행정사무감사에서 질의하는 이동협 의원. 경북도의회 제공

세줄 요약 국가유산 교육 내실화와 전용 교재 마련 주문

단순 방문·암기 넘어 역사·정신문화 학습 강조

지역 업체 관급자재 활용 확대도 함께 당부

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경북도의회 이동협 의원(경주4, 국민의힘)은 지난 9일 경북도교육청 행정사무감사에서 학생들이 국가유산의 의미와 가치를 이해할 수 있도록 교육을 내실화하고, 경북의 역사와 정신문화를 담은 교육자료 마련과 관련 정책을 추진할 것을 요구했다. 아울러 가격과 품질 경쟁력을 갖춘 지역 업체의 관급자재를 적극 활용해 달라고 당부했다.이 의원은 초등학교 3학년 ‘우리 고장 알기’ 등 국가유산 관련 내용이 교육과정에 포함돼 있지만, 실제 교육이 학생들의 이해를 충분히 높이고 있는지 점검해야 한다고 지적했다. 특히 단순한 지식 암기나 유적지 방문에 그치지 않고, 국가유산에 담긴 역사와 정신문화를 배우는 교육으로 이어져야 한다고 강조했다.또한 최근 인공지능(AI) 중심의 교육정책이 연일 보도되는 흐름 속에서, 지역의 역사와 정신문화를 깊이 있게 학습하는 국가유산 교육 역시 소홀히 해서는 안 된다고 강조했다.이 의원은 경북이 대한민국 정신문화의 본고장인 만큼, 국가유산은 그 속에 깃든 역사적 가치와 정신을 체득할 수 있는 핵심 교육자원이라고 평가했다. 이어 학교 현장에서 활용할 수 있는 전용 교재와 구체적인 교육 프로그램을 마련해 학생들이 올바른 역사 인식을 기를 수 있도록 실효성 있는 정책을 추진해 줄 것을 촉구했다.이동협 의원은 교육청에 가격과 품질 경쟁력을 갖춘 지역 업체의 관급자재 활용을 확대해 달라고 당부했다. 특히 가격경쟁력이 있고 품질이 떨어지지 않는다면 지역 업체의 자재를 적극적으로 검토하고 사용해야 한다고 강조했다.류정임 리포터