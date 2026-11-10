경기도의회 미래과학협력위원회, 2026년도 행정사무감사 돌입… AI 정책 실효성 집중 점검

세줄 요약 AI국 시작으로 10일간 행정사무감사 돌입

정책 실효성·예산 적정성·보안체계 집중 점검

AI·반도체 등 미래산업 지원 대안 마련 주문

이미지 확대 ▲경기도의회 미래과학협력위원회가 9일 상임위 회의실에서 AI국을 대상으로 2026년도 행정사무감사를 진행하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲김태형 경기도의회 미래과학협력위원장이 9일 열린 AI국 대상 2026년도 행정사무감사에서 발언하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 미래과학협력위원회(위원장 김태형, 더불어민주당, 화성5)는 9일 AI국을 시작으로 오는 18일(수) 종합감사까지 10일간의 일정으로 2026년도 행정사무감사에 돌입했다.이번 행정사무감사는 AI국, 국제협력국, 미래성장산업국과 4개 산하 공공기관을 상대로 주요 정책 및 사업의 추진 실태를 살피고, 경기도 미래산업의 경쟁력을 높여 도민 삶의 질을 끌어올리기 위한 실질적인 개선책을 도출하는 데 초점을 맞춰 진행된다.감사 첫날 위원회는 AI국을 상대로 AI 정책 총괄·조정 기능 강화와 주요 AI 사업의 성과관리 및 예산 적정성, AI 행정서비스 개선 및 전문인력 확보, 개인정보 보호와 사이버보안 대응체계 강화, 데이터센터 관리체계 정비, AI 인재 양성 및 교육 격차 해소, 중소 제조기업의 AI 전환과 기업지원 실효성 등 핵심 현안을 다각도로 점검했다.특히 위원들은 주요 사업을 집행하는 과정에서 드러난 미비점과 보완 과제를 짚으며, 정책의 실효성을 높이기 위한 집행부의 능동적인 대처를 주문했다.김태형 위원장은 “제12대 미래과학협력위원회가 새롭게 출범한 이후 처음 실시하는 행정사무감사인 만큼 위원들 모두 각별한 책임감을 갖고 감사에 임하고 있다”며 “인공지능과 반도체 등 미래산업의 도약을 위한 기반을 마련하기 위해 소관 정책과 사업을 면밀히 살펴보고 있다”고 밝혔다.또한 김 위원장은 “이번 감사에서는 경기도의 미래 성장동력이 될 인공지능과 반도체 등 신성장산업 지원정책의 문제점을 짚어보고, 현장의 목소리를 바탕으로 합리적인 대안을 마련하는 정책감사가 이루어지기를 바란다”고 강조했다.한편 미래과학협력위원회는 이어지는 행정사무감사 일정 동안 소관 부서 및 기관의 주요 사업 추진 현황과 예산 집행의 적정성을 세밀하게 점검할 예정이다. 아울러 감사 과정에서 도출된 지적사항과 개선 과제를 향후 정책 수립 및 예산안 심사에 반영해 도민이 일상에서 체감할 수 있는 변화를 이끌어낼 방침이다.양승현 리포터