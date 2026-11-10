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경기도의회 미래과학협력위원회, 2026년도 행정사무감사 돌입… AI 정책 실효성 집중 점검

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수정 2026-11-10 17:44
입력 2026-11-10 17:44
세줄 요약
  • AI국 시작으로 10일간 행정사무감사 돌입
  • 정책 실효성·예산 적정성·보안체계 집중 점검
  • AI·반도체 등 미래산업 지원 대안 마련 주문
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▲경기도의회 미래과학협력위원회가 9일 상임위 회의실에서 AI국을 대상으로 2026년도 행정사무감사를 진행하고 있다. (사진=경기도의회)
▲경기도의회 미래과학협력위원회가 9일 상임위 회의실에서 AI국을 대상으로 2026년도 행정사무감사를 진행하고 있다. (사진=경기도의회)


경기도의회 미래과학협력위원회(위원장 김태형, 더불어민주당, 화성5)는 9일 AI국을 시작으로 오는 18일(수) 종합감사까지 10일간의 일정으로 2026년도 행정사무감사에 돌입했다.

이번 행정사무감사는 AI국, 국제협력국, 미래성장산업국과 4개 산하 공공기관을 상대로 주요 정책 및 사업의 추진 실태를 살피고, 경기도 미래산업의 경쟁력을 높여 도민 삶의 질을 끌어올리기 위한 실질적인 개선책을 도출하는 데 초점을 맞춰 진행된다.

감사 첫날 위원회는 AI국을 상대로 AI 정책 총괄·조정 기능 강화와 주요 AI 사업의 성과관리 및 예산 적정성, AI 행정서비스 개선 및 전문인력 확보, 개인정보 보호와 사이버보안 대응체계 강화, 데이터센터 관리체계 정비, AI 인재 양성 및 교육 격차 해소, 중소 제조기업의 AI 전환과 기업지원 실효성 등 핵심 현안을 다각도로 점검했다.

특히 위원들은 주요 사업을 집행하는 과정에서 드러난 미비점과 보완 과제를 짚으며, 정책의 실효성을 높이기 위한 집행부의 능동적인 대처를 주문했다.

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▲김태형 경기도의회 미래과학협력위원장이 9일 열린 AI국 대상 2026년도 행정사무감사에서 발언하고 있다. (사진=경기도의회)
▲김태형 경기도의회 미래과학협력위원장이 9일 열린 AI국 대상 2026년도 행정사무감사에서 발언하고 있다. (사진=경기도의회)


김태형 위원장은 “제12대 미래과학협력위원회가 새롭게 출범한 이후 처음 실시하는 행정사무감사인 만큼 위원들 모두 각별한 책임감을 갖고 감사에 임하고 있다”며 “인공지능과 반도체 등 미래산업의 도약을 위한 기반을 마련하기 위해 소관 정책과 사업을 면밀히 살펴보고 있다”고 밝혔다.

또한 김 위원장은 “이번 감사에서는 경기도의 미래 성장동력이 될 인공지능과 반도체 등 신성장산업 지원정책의 문제점을 짚어보고, 현장의 목소리를 바탕으로 합리적인 대안을 마련하는 정책감사가 이루어지기를 바란다”고 강조했다.
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한편 미래과학협력위원회는 이어지는 행정사무감사 일정 동안 소관 부서 및 기관의 주요 사업 추진 현황과 예산 집행의 적정성을 세밀하게 점검할 예정이다. 아울러 감사 과정에서 도출된 지적사항과 개선 과제를 향후 정책 수립 및 예산안 심사에 반영해 도민이 일상에서 체감할 수 있는 변화를 이끌어낼 방침이다.

양승현 리포터
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