조창민 하남시의회 부의장 “감일에 또 6500호… 3호선도 없는데 주택부터 짓겠다는 것인가”

감일2 신규 공공택지 6500호 공급에 교통·교육 기반시설 선행 요구

“3호선은 아직 착공도 못 해… 주민 불편 외면한 주택공급 반복돼선 안 돼”

학교·생활SOC 확충, 원주민 재정착 및 지역주민 우선공급 확대 촉구

이미지 확대 조창민 하남시의회 부의장이 지난 9일 제354회 임시회 제1차 본회의에서 감일2 신규 공공택지 공급에 따른 교통·교육대책 마련을 촉구하는 5분 자유발언을 하고 있다. 하남시의회 제공

세줄 요약 감일2 6500호 공급 계획에 대한 강한 비판

3호선·교통대책·학교 등 기반시설 선행 요구

원주민 재정착과 우선공급 확대 촉구

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하남시의회 조창민 부의장(국민의힘·가 선거구)은 지난 9일 제354회 임시회 제1차 본회의 5분 자유발언에서 정부의 하남감일2 신규 공공택지 6500호 공급 계획을 강하게 질타하며 3호선 연장 등 기반 시설이 전무한 상황에서의 무리한 주택 공급을 정면으로 비판했다.정부가 지난 10월 29일 발표한 이번 택지 조성과 관련해 조 부의장은 2032년 개통 예정인 지하철 3호선이 아직 첫 삽도 뜨지 못한 실정을 꼬집으며, 심각한 기존 교통난을 외면한 채 주택 건설부터 추진하는 것은 무책임한 행정이라고 목소리를 높였다.조 부의장은 세 가지 선결과제로 ▲3호선 연장 및 서하남IC 개선 등 광역교통대책 조속 추진 ▲과밀학급 해소를 위한 학교 신설·증축과 생활SOC 확충 ▲원주민 재정착 보장 및 지역주민 우선공급 확대를 제시했다.이어 “감일과 위례는 이미 교통혼잡과 과밀학급 문제를 겪고 있다”며 “6500호가 추가되면 늘어나는 학생들은 어디로 가야 하느냐”고 반문했다. 아울러 개발구역 설정에 따른 지역 간 형평성 문제를 지적하며 지역거주자 우선공급 비율을 현행 30%에서 50%로 확대할 것을 요구했다.끝으로 조창민 부의장은 “주택공급 확대 취지에는 공감하지만 주민 희생을 전제로 한 개발은 안 된다”며 “정부와 하남시는 주택공급에 앞서 교통·교육·생활 기반시설을 확보하고 시민이 체감할 수 있는 대책부터 마련해야 한다”고 촉구했다.류정임 리포터