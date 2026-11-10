김길영 서울시의원 “서울시립대 총장 공약, 일회성 성과 넘어 지속가능한 이행체계 마련해야”

공립대 설립 취지에 맞는 교육정책 정착 및 대학 발전의 지속가능성 강조

총장 공약 이행 현황과 대학평가 순위 하락 원인 집중 점검

AI 수강신청 시스템 구축 지연 지적… 실질적 성과와 정책 연속성 확보 촉구

이미지 확대 지난 9일 서울시립대학교를 대상으로 실시한 2026년도 행정사무감사에서 질의하는 김길영 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 총장 공약 이행 현황과 추진 일정 점검

QS 세계대학평가 하락 원인 분석 요구

AI 수강신청·시설사업 연속성 확보 주문

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서울시의회 기획경제위원회 김길영 의원(국민의힘 대표의원, 강남6)은 지난 9일 서울시립대학교를 대상으로 실시한 2026년도 행정사무감사에서 총장 선거공약의 이행 현황과 대학평가 지표 관리 실태를 점검하고, 주요 정책의 실질적인 성과 창출과 지속 가능한 대학 운영체계 마련을 촉구했다.이날 김 의원은 총장 선거공약이 단순한 선언에 머물러서는 안 되며, 대학 구성원과 시민에게 약속한 정책이 실제 교육·연구환경의 개선으로 이어졌는지를 객관적으로 평가해야 한다는 점을 강조했다.김 의원은 먼저 서울시립대학교의 대외 대학평가 순위 변화에 주목했다. 김 의원은 “QS 세계대학평가에서 서울시립대학교가 2015년 500~600위권에서 2025년 1000위권 밖으로 하락했다”고 지적하며, 대학 차원에서 순위 변동의 원인을 체계적으로 분석하고 대응해 왔는지 질의했다. 대학평가 순위 그 자체가 대학의 경쟁력을 판가름하는 절대적인 척도는 아니나, 평가 항목별 변동 추이와 취약 요인을 면밀히 분석하는 작업은 향후 대학 발전 전략을 수립하는 데 필수적인 정책적 근거가 될 수 있다.김 의원은 기업의 매출 급감에 대응해 원인을 분석하고 대책을 강구하듯, 대학 역시 순위에 큰 변동이 생겼다면 그 배경을 철저히 진단해야 한다고 진단했다. 아울러 단순한 순위 집착에서 벗어나 세부 지표를 통해 강점과 약점을 객관적으로 파악하고 서울시립대가 나아갈 근본적인 방향을 모색해야 한다고 역설했다.이어 총장 선거공약의 이행 실태를 도마 위에 올리며 부문별 추진 현황과 성과를 체계적으로 관리해야 한다고 주문했다. 임기 내 완수된 공약뿐만 아니라 추진 중이거나 미이행된 과제들의 현황을 꼼꼼히 살피고, 임기 내 끝맺지 못한 주요 사업들이 후임 총장 체제에서도 단절 없이 이어질 수 있도록 담보 방안을 질의했다.특히 AI 기반 수강신청 시스템 구축 공약과 관련해 실제 학생들의 이용 여부와 추진 일정을 확인하고, 해당 시스템이 단순한 교과목 추천 기능에 그치는 것인지, 수강 수요 예측과 강좌·정원 조정 등을 통해 학생들의 수강신청 불편을 실질적으로 해소하기 위한 것인지 구체적인 사업 방향을 점검했다.아울러 대학시설 확충과 교육·연구환경 개선 등 중장기 사업의 추진 과정에서도 대학의 시설 여건과 개발 가능성을 종합적으로 검토하고, 총장 교체에 따른 정책 단절이 발생하지 않도록 사업의 연속성을 확보해야 한다는 점을 강조했다.김 의원은 “총장이 선거를 통해 대학 운영을 책임지는 자리에 선출되는 만큼, 구성원들에게 약속한 공약의 이행 결과에 대해서도 책임 있는 자세가 필요하다”며 “임기 중 완료하지 못한 사업이라도 대학 발전을 위해 필요한 정책이라면 후임 총장 체제에서 지속될 수 있도록 체계적인 관리가 이뤄져야 한다”고 말했다. 또한 총장 선거 당시 공약집과 공약별 추진 일정, 완료·추진 중·미추진 현황 등을 정리한 자료 제출을 요구하며, 공약 이행 실적을 객관적으로 점검할 필요가 있다고 밝혔다.끝으로 김길영 의원은 “총장이 대학 구성원들에게 어떤 계획을 제시했는지도 중요하지만, 서울시의회와 서울시민의 입장에서는 그 계획이 실제 교육과 연구 현장에서 어떠한 변화를 만들어냈는지가 더욱 중요하다”며 “서울시립대학교가 공립대학으로서의 역할과 책임을 충실히 수행하고, 교육·연구 경쟁력을 지속적으로 높여갈 수 있도록 주요 정책의 이행 성과와 발전 방향을 면밀히 살펴보겠다”고 밝혔다.류정임 리포터