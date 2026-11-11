반토막 난 울산 부유식 해상풍력… 울산시 ‘지역 공급망’ 구축으로 위기 돌파

세줄 요약 반딧불이·귀신고래 철수로 사업 규모 급감

총사업비·FDI 절반 가까이 증발한 상황

울산시, 지역기업 공급망 협의체로 대응

이미지 확대 김상욱 울산시장이 지난 5일 중국의 대표적인 풍력기업인 밍양그룹 전시관을 방문해 관계자로부터 해상풍력 발전 설비 모형에 대한 설명을 듣고 있다. 울산시 제공

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울산시의 미래 핵심 성장 동력으로 꼽히던 부유식 해상풍력 사업이 닻을 올리기도 전에 ‘반토막’ 났다. 글로벌 대형 컨소시엄들의 줄이탈로 사상 초유의 위기를 맞은 가운데, 울산시는 ‘지역 제조산업 공급망’을 구원투수로 내세우며 정면 돌파에 나섰다.11일 울산시에 따르면 울산 앞바다 부유식 해상풍력 발전단지 개발에 참여했던 5개 글로벌 컨소시엄 중 ‘반딧불이’와 ‘귀신고래’ 컨소시엄이 철수했다.노르웨이 국영 에너지기업 에퀴노르가 주관한 반딧불이(750~950MW 규모)는 가장 빠른 착공이 기대됐던 곳이다. 그러나 지난해 하반기부터 정부와의 전력계약이 무산되며 사업 추진 동력을 잃었다. 에퀴노르는 정부와의 전력 단가 이견으로 지난 5월 5조 7000억원 규모의 울산 사업을 포기했다.국내 1호 부유식 해상풍력 진출로 기대를 모았던 귀신고래(코리오 제너레이션·토탈에너지스·SK에코플랜트, 1.5GW 규모) 역시 마찬가지다.올해 초부터 이어진 미국발 규제 강화와 글로벌 원자재 가격 급등, 고금리 기조 등 외부 경제 여건 악화로 사업성이 곤두박질치면서 결국 철수 수순을 밟게 됐다.두 거대 컨소시엄의 이탈로 5개 컨소시엄 기준 당초 외국인 직접 투자(FDI) 5700억원, 총사업비 41조 6000억원에 달하던 대규모 투자액은 FDI 2985억원, 총사업비 23조 9000억원으로 절반 가까이 증발했다.다만, 덴마크 CIP의 해울이해상풍력발전을 비롯해 케이에프윈드(KF Wind), 문무바람 등 나머지 3개 컨소시엄은 사업을 정상적으로 추진하고 있다. 특히 해울이 컨소시엄은 올해 초 정부와 전력계약을 성공적으로 마무리하고 본격적인 착공을 준비 중이다.울산시는 이같은 위기속에 ‘지역기업 공급망 협의체’ 구성을 승부수로 띄웠다. 당장 신규 컨소시엄 유치에 긴 시간이 걸릴 것으로 예상되는 만큼, 남은 3.5GW 규모의 사업이라도 지역 경제 발전으로 온전히 직결되게 만들겠다는 전략이다.이 협의체는 발전사업자와 조선, 해양플랜트, 기자재 등 우수한 기술력을 갖춘 울산의 지역기업을 연결하는 핵심 소통 창구 역할을 맡게 된다.울산시 관계자는 “타 지역 대비 매우 높은 공유수면 점사용료 인하와 주민 수용성 완화 등 제도적 정비를 정부에 지속 건의해 투자 환경을 개선해 왔다”며 “항만 활용과 기술개발, 인력양성 등 해상풍력 산업 전반의 협력과제를 지역 기업과 함께 풀어나갈 것”이라고 밝혔다.울산 조원일 기자