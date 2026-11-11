봉양순 서울시의원 “서울미래인재재단 내부 만족도 3년 연속 ‘꼴찌’… 뼈를 깎는 쇄신 필요”

세줄 요약 내부 만족도 3년 연속 최하위 기록

조직문화·업무분장·소통 문제 지적

근무환경·복지 개선과 쇄신안 주문

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서울특별시의회 행정자치위원회 봉양순 의원(노원3, 더불어민주당)은 제340회 정례회 중 실시된 서울미래인재재단(이사장 남성욱) 행정사무감사에서, 재단의 내부 직원 만족도가 3년 연속 서울시 출연기관 중 최하위를 기록한 점을 강력히 질타하며 근본적인 조직문화 개선을 촉구했다.서울시가 실시한 출연기관 내부 만족도 조사에 따르면, 서울미래인재재단은 조사 대상 16개 기관 중 2024년부터 2026년까지 3년 연속 최하위(16위)를 기록했다. 종합점수는 2024년 44.8점에서 2025년 60.6점으로 다소 올랐으나, 2026년 53.0점으로 다시 하락했다. 특히 2026년 조직문화 점수는 전년 대비 13.2점 급락한 54.2점에 그쳤다.봉 의원은 “재단은 17명의 소규모 인원으로 다수의 사업을 수행하는 구조인 만큼, 직원들이 안정적으로 근무하고 성장할 수 있는 여건 조성이 무엇보다 중요하다”며 “상·동료 간 신뢰와 존중, 자부심 등 직장생활의 기본 요소에서 낮은 평가를 받은 것은 조직 운영 전반에 경종을 울리는 것”이라고 지적했다.이어 “재단이 정규직 채용, 승진·포상, 업무분장 개선, 출산휴가 확대 등 대책을 추진했다고 밝혔으나 만족도는 여전히 최하위에 머물고 있다”며 “인력 부족에 따른 과도한 업무량, 불합리한 업무분장, 경직된 조직문화, 소통 부족과 불투명한 의사결정 등이 원인인지 면밀하게 진단해 실효성 있는 쇄신안을 마련해야 한다”고 주문했다.특히 직원 후생복지시설과 관련해 최근 5년간 식당·휴게공간·체육시설 및 관련 기기 구입 예산을 요구했으나 해당 사항이 없다는 답변을 받은 점도 문제로 제기했다. 봉 의원은 직원들이 일할 수 있는 기본적인 근무환경과 복지 여건부터 살펴야 한다고 강조했다.이에 재단 이사장은 직원들과의 개별 면담 결과, 소규모 조직의 특성상 직급체계와 승진 기회가 제한적이고, 직원들이 외부 이직 기회가 생기면 이동하는 경우가 있다고 설명했다. 또한 조직 규모를 최소 20명 수준으로 확대할 필요가 있다는 취지로 답변했다.봉 의원은 “직원들이 즐거운 마음으로 근무해야 사업 성과도 낼 수 있는 것”이라며 “직원들의 이직과 불만족을 최소화할 수 있도록 만족도 저하 원인을 면밀히 분석해 실질적인 개선방안을 마련하고 위원회와 본 의원에게 보고해 달라”고 당부했다. 이어 “재단의 내부 만족도 저하로 장학서비스에 차질이 발생해서는 안 된다”고 거듭 강조했다.신성은 리포터