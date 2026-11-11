가리봉 옛 시장 부지에 공공임대 181가구…청년센터·주차장 들어선다

서울시, 공공주택 통합심의 조건부 가결

2027년 착공·2030년 준공 목표

이미지 확대 서울 구로구 가리봉동 옛 시장 부지에 들어설 공공임대주택 181가구와 청년센터, 생활편의시설 등을 갖춘 복합시설 조감도. 서울시 제공

세줄 요약 가리봉 옛 시장 부지 복합개발 추진

공공임대 181가구와 청년센터 확충

공영주차장·시장지원시설 함께 조성

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서울 구로구 가리봉동 옛 시장 부지에 공공임대주택 181가구와 청년센터, 공영주차장 등을 갖춘 복합시설이 들어선다. 오랫동안 활용이 저조했던 부지를 청년 주거공간과 지역 생활편의시설로 탈바꿈시킨다는 구상이다.서울시는 지난 10일 열린 제5차 공공주택통합심의위원회에서 ‘가리봉 구시장부지 복합화사업’ 주택건설사업계획 변경안을 조건부 가결했다고 11일 밝혔다.이에 따라 구로구 가리봉동 126-40번지 일대에는 지하 3층~지상 13층, 연면적 1만 7982㎡ 규모의 복합시설이 조성된다. 지하철 1·7호선 가산디지털단지역에서 약 500m 떨어져 있으며 서울디지털국가산업단지와 가리봉시장에 인접해 있다.이번 사업계획 변경으로 공공임대주택 공급 규모는 기존 174가구에서 181가구로 7가구 늘었다. 전용면적별로는 25㎡ 137가구, 31㎡ 44가구다.당초 주거동 일부에 적용하려던 모듈러 공법을 철근콘크리트(RC) 공법으로 변경하면서 추가 주택 공급이 가능해졌다. 층고를 3m에서 2.9m로 낮춰 건축물 높이 제한인 45m 이내에서 1개 층을 추가 확보한 것이다.청년들을 위한 시설도 확충된다. 청년센터는 기존 317㎡에서 503㎡로 약 1.6배 넓어진다. 건물 1~2층에 사무실과 프로그램실, 다목적활동실 등이 마련된다.지역주민과 전통시장 이용객을 위한 편의시설도 들어선다. 지하 1~3층에는 166면 규모의 공영주차장이 조성되고, 1층에는 가리봉시장 고객지원센터와 개방화장실이 설치된다.단지 외부에는 청년마당과 식물정원, 커뮤니티가든, 거리형 휴게공간 등을 조성해 가리봉시장과 주변 골목을 연결한다. 입주민을 위한 청년카페와 피트니스센터, 공용학습실, 스마트세탁실 등도 마련된다.서울시는 주택건설사업계획 변경승인 등 후속 절차를 거쳐 2027년 착공, 2030년 준공을 목표로 사업을 추진한다.명노준 서울시 주택실장은 “청년들의 주거 안정을 돕고 지역주민과 전통시장에도 실질적인 도움이 될 수 있도록 사업을 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.김소희 기자