양평호 서울시의원, 노후 열수송관 안전대책 촉구… 서울에너지공사 재무관리·독자 수익사업 강화 주문

교체 이연 14.9km 정비 실적·위험도 점검… 후속 안전대책과 투자계획 구체화 요구

비상경영 속 안전투자·중장기 현금흐름 확인… 미활용 열 감소 원인·경제성 점검

서울시 대행사업 의존 지적… 금융조달 다각화·독자 친환경 수익사업 로드맵 주문

이미지 확대 지난 10일 열린 제340회 정례회 서울에너지공사 행정사무감사에서 서울에너지공사 사장에게 질의하는 양평호 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 노후 열수송관 이연 구간 안전대책 점검

재무흑자·현금흐름 구분한 설명 요구

독자 수익사업·금융조달 다각화 주문

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서울시의회 환경수자원위원회 양평호 의원(더불어민주당·강동4)은 지난 10일 열린 제340회 정례회 서울에너지공사 행정사무감사에서 노후 열수송관 교체가 이연된 구간의 안전대책을 점검하고, 안전투자를 뒷받침할 재무관리와 독자적인 친환경 수익사업 발굴을 촉구했다.양 의원은 2026년도 서울에너지공사 출자 동의안 검토보고서를 들어 노후 열수송관 교체사업의 서울시 출자 계획이 699억원이며, 교체 물량은 당초 41.6km에서 26.7km로 조정됐다고 설명했다. 남은 14.9km는 공사 자체 예산으로 순차 시행할 계획이었지만, 당시 2026년 이후의 구체적인 교체·보수계획이 마련되지 않았다는 점을 짚었다.양 의원은 아직 정비가 안 된 구간의 철저한 안전대책을 주문하며, 이연된 14.9km 중 지금까지 교체 및 보수한 분량과 남은 구간들의 위치·위험등급·최근 점검 결과를 소상히 보고하라고 요구했다. 아울러 면밀한 예산 추계를 바탕으로 구체적인 후속 정비계획을 세울 것을 당부했다.이에 황보연 서울에너지공사 사장은 실시설계 과정에서 비용이 증가하여 시급한 구간을 먼저 정비하도록 물량을 조정했으며, 남은 구간 역시 일상적인 관리를 철저히 이어가고 있다고 설명했다. 이어 올해로 5개년 정비사업을 마무리한 뒤 2027년 상반기까지 성과평가를 거쳐 추가 정비 수요를 파악하고, 약 3년간 진행될 후속 사업을 위해 서울시 출자를 요청할 계획이라고 밝혔다.재무관리 및 비상경영과 관련해서는 흑자 발생 이면에 향후 필수적인 투자 재원을 감당할 수 있는지 따져 물었다. 양 의원은 최종 결산 순이익, 영업활동 이익, 일회성 손익, 영업현금흐름을 명확히 구분하고, 2026년 현재 손익 현황과 연말 전망을 구체적으로 제시해 줄 것을 요구했다.황 사장은 2025년 결산에서 50억 원의 흑자를 기록했으며, 당초 2026년에는 70억~100억원의 흑자를 예상했으나 최근 LNG 가격 상승에 대응하고자 비상경영 체제에 돌입했다고 답변했다. 그러면서 LNG 사용을 최소화하는 운전 방식을 도입하는 등 비용 절감에 총력을 기울이고 있으며, 세부 손익과 연말 전망 등은 추가 자료를 통해 상세히 보고하겠다고 덧붙였다.이와 함께 미활용 열과 외부 공급 열의 경제성 타당성도 집중 점검했다. 양 의원은 공사가 제출한 자료를 근거로 2025년 총 열생산량은 전년 대비 약 10% 증가했음에도 미활용 열량은 약 13.2% 줄어들었고, 대체율 역시 46.1%에서 36.4%로 9.7%포인트 하락했다고 지적하며 그 구체적인 감소 원인을 추궁했다.이에 대해 황 사장은 2025년에는 열과 전기를 함께 생산하는 열병합발전설비(CHP) 가동이 경제적으로 유리했고, 여름철에도 가동할 수 있도록 운전 방식을 개선하면서 외부에서 받는 열을 줄였다고 설명했다. 반면 올해는 LNG 가격 상승으로 외부 수열을 늘리고 LNG 사용량을 줄였다며, 가격과 운전조건에 따라 유리한 열원을 선택하고 있다고 답했다.이어지는 추가 질의에서는 마곡ENS 사업을 비롯한 대규모 프로젝트의 경우 수요와 추진 여건이 유동적으로 바뀔 수 있다는 점을 지적하며, 이에 대비한 다각도의 시나리오별 준비 태세를 당부했다. 아울러 태양광, 전기차 충전기, 수소 충전 인프라 등 주요 사업에서 서울시 보조금·위탁비와 공사 자체 투자 사업비가 각각 차지하는 비중을 따져 물었다. 이에 대해 황보연 사장은 관련 사업 대부분이 서울시 대행사업으로 진행되고 있다고 답변했으며, 양평호 의원은 정확한 재원 분담 비율을 상세한 자료로 정리해 제출할 것을 요구했다.양 의원은 대행사업에 치중하면 서울시의 정책 우선순위나 예산 변화에 따라 사업의 연속성이 흔들릴 수 있다고 지적했다. 자체 중장기 수익사업을 기획하는 기능을 점검하고, 공공부지 등 인프라를 활용한 직접 투자와 녹색채권·민간펀드·공공민간 협력 등 금융조달 다각화를 적극 검토할 것을 주문했다.끝으로 양평호 의원은 독자 지분 투자 사업의 단계적 확대, 정책금융을 연계한 에너지 투자펀드, 유망 스타트업·민간 전문기업과의 공동사업 등을 검토해 지속적인 현금흐름을 창출할 신사업 로드맵을 재수립할 것을 요청했다. 황 사장은 사업 우선순위를 정해 필요한 공익사업은 서울시와 협력하고, 수익사업은 경영기법을 활용해 수익을 높이도록 노력하겠다고 답했다.류정임 리포터