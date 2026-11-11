‘서울아레나 성공 준비’…도봉구, 도쿄·사이타마·요코하마 방문

인파 관리 등 안전 및 지역 경제 활성화 사례 확인

이미지 확대 김동욱 구청장이 지난 5일 2027년 개관 예정인 서울 아레나 대책 마련에 참조하기 위해 일본 지엠오(GMO) 사이타마 아레나를 찾아 현장을 살피고 있다.

도봉구 제공

세줄 요약 서울아레나 대비 일본 대형 공연장 운영 사례 점검

인파·교통 안전과 소음·진동 민원 대응 확인

상권 연계·민관 협력으로 지역경제 효과 확대 모색

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서울 도봉구는 지난 4일부터 사흘간 일본 도쿄·사이타마·요코하마를 찾아 대형 공연장 운영과 지역경제 활성화 선진 사례를 살폈다고 11일 밝혔다.구는 2027년 서울 아레나 개장에 대비해 ▲인파·교통 안전 관리 ▲주변 지역 상권 연계 및 경제적 파급효과 확대 ▲소음·진동 등 주민 생활 환경 보호 ▲민관 협력 체계 구축 등 주요 과제의 해법을 마련하고 있다.방문은 대규모 공연장이 운영되고 있는 일본 주요 지역을 찾아 선진 사례를 참조하고 분석해 도입하기 위해 마련됐다. 방문단은 먼저 도쿄도 분쿄구청에서 도쿄 돔의 대규모 관람객 이동과 소음·진동 민원 대응, 주민 사전 안내 등 운영 사례에 대한 설명을 청취했다. 또 돔을 방문해 공연 전 대기 줄과 인파를 실제로 보고 현장 안전 관리 및 편의 대책의 중요성을 살폈다.이어 지엠오(GMO) 사이타마 아레나에서는 공연장 시설 전체를 살피고 철도역과 공연장을 연결하는 입체 보행 동선과 전문 운영 체계, 인근 상권과 연계한 공동 이벤트 운영 사례 등을 점검했다.또한 요코하마에서는 미나토미라이21 지구에서 행정과 민간이 협력해 도시 경관과 공공 공간을 관리하는 체계를, 케이(K)-아레나 요코하마에서는 음악 특화 공연장 운영과 숙박·식음 시설 연계 등 관람객 체류 확대 사례를 확인했다.김동욱 구청장은 “선진 사례의 강점은 적극 반영하고 주변 상권 유입의 한계나 보행 혼잡 같은 시행착오는 선제적으로 방지하겠다”며 “서울 아레나를 찾는 관람객의 발길이 도봉구 전역의 경제 활력으로 이어지도록 할 것”이라고 밝혔다.유규상 기자