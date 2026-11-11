김지훈 서울시의원, 고속터미널 복합개발 사전협상 지연 지적… “교통대책 마련 시급”

고속터미널 일대 극심한 교통 혼잡으로 시민 안전 위협

“사전협상 단계부터 철저한 교통 개선대책 마련 촉구”

이미지 확대 지난 6일 열린 서울시 미래공간기획관 행정사무감사에서 서울주택도시개발공사 사장에게 질의하는 김지훈 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 고속터미널 복합개발 사전협상 일정 지연 지적

교통체계 개선안·터미널 규모 검토 차질

사전협상 단계부터 교통대책 마련 촉구

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서울시의회 김지훈 의원(국민의힘, 서초1)은 지난 6일 열린 서울시 미래공간기획관 행정사무감사에서 고속버스터미널 부지 복합개발 사전협상의 일정 관리 문제를 지적하고, 고속터미널 일대의 심각한 교통 혼잡 해소를 위한 실질적인 대책 마련을 촉구했다.서울시는 고속터미널 부지 복합개발에 대한 사전협상을 연내 마무리 지을 방침이었으나, 터미널 적정 규모와 교통체계 개선안에 대한 검토가 늦어지면서 올해 안으로 협상을 타결하기는 사실상 불가능해진 상태다.김 의원은 이번 사전협상의 핵심인 교통 관련 용역 두 건의 추진 과정에 문제를 제기했다. 터미널 일대 교통체계 개선안 마련 용역은 원래 올해 12월 완료될 예정이었으나 지난 7월 과업 내용이 바뀐 데 이어 추가 연장이 검토되고 있으며, 적정 터미널 규모를 가릴 중장기 수요분석 용역은 내년 6월까지 이어질 전망이다.김 의원은 이에 대해 터미널 규모와 교통대책이 먼저 확정되어야 개발 방향을 구체화할 수 있음에도 충분한 검토가 끝나기 전에 연내 타결을 공언한 것은 무리한 일정이었다며 서울시의 안일한 사업 관리 태도를 지적했다.특히 지난 10월 고속터미널 일대에서 벌어진 극심한 교통 마비를 언급하며 대책 마련의 시급성을 거듭 강조했다. 당시 신세계백화점 강남점 지하주차장에 갇힌 차량들이 수 시간 동안 빠져나오지 못하고 고속버스와 시내버스까지 오랜 시간 발이 묶이는 등 일대 교통이 완전히 마비된 바 있다.김지훈 의원은 “고속터미널 일대에는 대규모 상업시설과 주거단지뿐 아니라 서울성모병원까지 위치해 있어 극심한 교통 혼잡이 응급환자의 생명과 안전에도 영향을 미칠 수 있다”며 “복합개발과 인근 대규모 아파트 단지 입주 등에 따른 교통수요까지 고려해 사전협상 단계부터 구체적인 교통 개선방안을 마련해야 한다”고 강조했다.이어 “고속터미널 복합개발은 경부간선도로 입체화 사업과도 연계가 필요한 중요한 사업”이라며 “관련 사업 간 추진 일정을 면밀히 조율하고, 사업의 완성도를 높이는 동시에 시민 불편을 최소화할 수 있도록 단계별 교통대책 마련에도 최선을 다해 달라”고 당부했다.이에 안대희 미래공간기획관은 “사업 완성도를 위해 일정이 지연되는 부분에 있어 서초 구민들께 죄송한 마음이 있다”며, “충분한 검토를 거쳐 완성도 높은 개발계획을 마련하겠다”는 입장을 밝혔다.류정임 리포터